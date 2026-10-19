Вслед за затонувшим в Ормузе судном: видео людей, собирающих iPhone мешками на берегу

·140·Мир
Вслед за затонувшим в Ормузе судном: видео людей, собирающих iPhone мешками на берегу

В социальных сетях широко распространяются поразительные видеокадры, на которых видно, как тысячи телефонов iPhone оказались разбросаны по морскому побережью, а местные жители спешно собирают их в мешки и сумки.

Согласно распространившимся сообщениям, этот инцидент произошел у иранского побережья вблизи стратегически важного Ормузского пролива, а причиной называется крушение в море контейнеровоза с электроникой.

Ценный груз, выброшенный волнами на берег

На видеозаписях отчетливо видна необычная картина на побережье:

  • Разноцветные коробки на поверхности воды: Морские волны вынесли на берег картонные коробки из-под телефонов iPhone различных цветов — красного, белого, черного и розового;

  • Массовый сбор: На месте происшествия собрались сотни людей, женщины и мужчины, которые, заходя в воду и проходя по песку, принялись наполнять ценными коробками большие мешки и пакеты;

  • Версия с затонувшим судном: По предварительным утверждениям, товары рассыпались по морю в результате крушения крупного грузового судна, следовавшего в районе пролива, или падения и вскрытия нескольких контейнеров с палубы во время сильного шторма.

Рабочие телефоны или подделка?

Данные кадры также вызвали бурные споры и сомнения среди пользователей сетей:

  • Воздействие соленой воды: Специалисты в сфере электроники отмечают, что даже если это оригинальные устройства iPhone, картонная упаковка быстро размокает в соленой морской воде, а попавшая в электронику соленая вода выводит аппараты из строя;

  • Вероятность «муляжей» или пустых коробок: Многие наблюдатели, видя, как коробки легко плавают на поверхности воды, предполагают, что внутри них на самом деле не было телефонов, и это могут быть витринные муляжи или дешевые контрафактные копии;

  • Экологический и юридический аспекты: Выброс на побережье большого количества пластиковых и содержащих батареи устройств также создает риск загрязнения морской экосистемы региона.

Пока официальные ведомства не обнародовали окончательную информацию о том, какому именно торговому судну принадлежал данный инцидент и какова реальная стоимость груза.

Ормузский проливтелефоны iPhoneиранское побережьеконтейнеровоз
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ормузском проливе второй танкер с 2 миллионами баррелей нефти подорвался на морской минеВ Ормузском проливе второй танкер с 2 миллионами баррелей нефти подорвался на морской мине17 октября 23:28Мировая нефть под угрозой: Иран назвал единственное условие открытия Ормузского проливаМировая нефть под угрозой: Иран назвал единственное условие открытия Ормузского пролива16 октября 19:12В Ормузском проливе затонуло судно: появились кадры плавающих в воде тысяч iPhone и парфюмерииВ Ормузском проливе затонуло судно: появились кадры плавающих в воде тысяч iPhone и парфюмерии15 октября 23:01Иран нанес удар по нефтяному танкеру у берегов КатараИран нанес удар по нефтяному танкеру у берегов Катара8 октября 13:22Решающие часы на Ближнем Востоке: Иран и США могут заключить перемирие при посредничестве КатараРешающие часы на Ближнем Востоке: Иран и США могут заключить перемирие при посредничестве Катара29 сентября 09:40Напряженность в Ормузе: Иран за два дня остановил 19 судов (видео)Напряженность в Ормузе: Иран за два дня остановил 19 судов (видео)28 сентября 11:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов