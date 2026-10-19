Вслед за затонувшим в Ормузе судном: видео людей, собирающих iPhone мешками на берегу

В социальных сетях широко распространяются поразительные видеокадры, на которых видно, как тысячи телефонов iPhone оказались разбросаны по морскому побережью, а местные жители спешно собирают их в мешки и сумки.

Согласно распространившимся сообщениям, этот инцидент произошел у иранского побережья вблизи стратегически важного Ормузского пролива, а причиной называется крушение в море контейнеровоза с электроникой.

Ценный груз, выброшенный волнами на берег

На видеозаписях отчетливо видна необычная картина на побережье:

Разноцветные коробки на поверхности воды: Морские волны вынесли на берег картонные коробки из-под телефонов iPhone различных цветов — красного, белого, черного и розового;

Массовый сбор: На месте происшествия собрались сотни людей, женщины и мужчины, которые, заходя в воду и проходя по песку, принялись наполнять ценными коробками большие мешки и пакеты;

Версия с затонувшим судном: По предварительным утверждениям, товары рассыпались по морю в результате крушения крупного грузового судна, следовавшего в районе пролива, или падения и вскрытия нескольких контейнеров с палубы во время сильного шторма.

Рабочие телефоны или подделка?

Данные кадры также вызвали бурные споры и сомнения среди пользователей сетей:

Воздействие соленой воды: Специалисты в сфере электроники отмечают, что даже если это оригинальные устройства iPhone, картонная упаковка быстро размокает в соленой морской воде, а попавшая в электронику соленая вода выводит аппараты из строя;

Вероятность «муляжей» или пустых коробок: Многие наблюдатели, видя, как коробки легко плавают на поверхности воды, предполагают, что внутри них на самом деле не было телефонов, и это могут быть витринные муляжи или дешевые контрафактные копии;

Экологический и юридический аспекты: Выброс на побережье большого количества пластиковых и содержащих батареи устройств также создает риск загрязнения морской экосистемы региона.

Пока официальные ведомства не обнародовали окончательную информацию о том, какому именно торговому судну принадлежал данный инцидент и какова реальная стоимость груза.