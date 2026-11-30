«Думаю, что так оно и есть. Я беседовал с ним. Он рассматривает имеющиеся варианты. Мне кажется, это был его последний матч на центральном стадионе «Насафа». Не знаю, может, он еще вернется и сыграет. Мы с пониманием отнесемся к его решению и пожелаем удачи. Он внес большой вклад в наш клуб», — сказал Бердыев.

«Насаф» на своем поле обыграл АГМК со счетом 3:0. На послематчевой пресс-конференции Рузикул Бердыев рассказал о победе своей команды, состоянии игроков и возможных изменениях в клубе.

Главный тренер «Насафа» Рузикул Бердыев после крупной победы над АГМК прояснил ряд важных вопросов. Тренер намекнул, что карьера Абдувахида Негматова в каршинском клубе может подойти к концу. По его словам, у вратаря есть предложения от клубов из Нидерландов, Ирана и ведущих команд Узбекистана.

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По словам тренера, у Негматова есть предложения из Суперлиги Нидерландов, Ирана, а также от ведущих клубов Узбекистана. Решение остается за самим футболистом.

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Почему два основных игрока не вышли на поле?

На пресс-конференции также спросили об отсутствии Умара Эшмурадова и Шарофа Мухитдинова в матче против АГМК.

Бердыев сообщил, что оба футболиста травмированы. По этой причине тренерский штаб решил не рисковать и не выпускать их на поле.

«Возможно, нам придется поберечь их и в следующей игре. Потому что нас ждет важный матч международного уровня. Думаю, они восстановятся и помогут команде», — сказал тренер.

О красной карточке Голиба Гайбуллаева

В ходе встречи также обсуждались действия Голиба Гайбуллаева на поле и полученная им красная карточка.

Бердыев признал, что футболист мог повести себя неправильно. По его словам, игрок заявил, что столкнулся с грубым обращением и оскорблениями со стороны соперника, что и вывело его из себя.

В то же время тренер призвал футболистов не поддаваться эмоциям и не ставить команду в сложное положение.

«Нельзя поддаваться таким эмоциям и получать красную карточку. Но на поле всегда должна быть борьба и сражение. Только все должно быть в меру, не выходя за рамки», — сказал Бердыев.

Матч против «Аль-Вахды»: что беспокоит Бердыева?

«Насаф» ждет важная встреча на международной арене. Бердыев подчеркнул, что уверенность в победе в команде восстановлена.

По его словам, после двух поражений подряд у футболистов появилась неуверенность, но команда смогла преодолеть это состояние.

«Мы, конечно, будем стремиться к победе и в этой игре. Лишь бы не было потерь, это то, что меня беспокоит. Если сыграем полным составом, мы способны победить и там», — сказал тренер.

Вопрос о легионерах пока открыт

Бердыева также спросили, останутся ли легионеры в «Насафе» в следующем сезоне.

Тренер сообщил, что клуб хочет сохранить Шалу. О будущем остальных легионеров он пока не дал точной информации.

Таким образом, победа над АГМК со счетом 3:0 придала «Насафу» не только позитивный настрой, но и уверенность перед важным международным матчем. Однако возможный уход Абдувахида Негматова и травмы ключевых игроков остаются одними из самых важных вопросов для каршинского клуба в ближайшие дни.