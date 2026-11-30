В 29-м туре Суперлиги Узбекистана «Насаф» и «Андижан» порадовали своих болельщиков. В Карши был разгромлен АГМК, а в Андижане хозяева поля сломили сопротивление «Бунёдкора», победив со счетом 3:1.

«Насаф» забил три безответных мяча в ворота АГМК

В матче в Карши «Насаф» с первых минут взял инициативу в свои руки. На 10-й минуте Юсуф Отубанджо открыл счет, выведя хозяев вперед.

На 30-й минуте Бобир Абдухоликов увеличил разрыв. Во втором тайме «Насаф» продолжил атакующую игру. На 59-й минуте Зафармурод Абдирахматов забил третий гол, фактически решив исход встречи.

Таким образом, «Насаф» обыграл АГМК со счетом 3:0 и набрал важные три очка.

«Андижан» одержал волевую победу

Встреча в Андижане прошла в более напряженной борьбе. Сначала счет открыли гости: на 27-й минуте Носиржон Абдусаломов вывел «Бунёдкор» вперед.

Реклама

Однако хозяева успели восстановить равновесие до конца первого тайма. На 39-й минуте Александр Андроникашвили сравнял счет.

С началом второго тайма «Андижан» вышел вперед. На 49-й минуте Мартин Боаке забил второй гол своей команды. Уже в компенсированное время, на 90+3-й минуте, Усмонали Исмоналиев установил окончательный счет — 3:1.

Таким образом, «Андижан», несмотря на пропущенный первым гол, добился волевой победы.

Положение в турнирной таблице

После этих результатов «Насаф» остался на четвертом месте с 51 очком. АГМК с 45 очками занимает шестую строчку.

«Андижан» довел количество своих очков до 35, укрепившись на десятом месте. «Бунёдкор» с 29 очками остался на 14-й позиции.

Суперлига. Результаты 29-го тура

«Насаф» — АГМК — 3:0

Голы: Юсуф Отубанджо, 10; Бобир Абдухоликов, 30; Зафармурод Абдирахматов, 59.

«Андижан» — «Бунёдкор» — 3:1

Голы: Носиржон Абдусаломов, 27 — Александр Андроникашвили, 39; Мартин Боаке, 49; Усмонали Исмоналиев, 90+3.