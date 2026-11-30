Важные победы «Насафа» и «Андижана»: результаты 29-го тура Суперлиги
В 29-м туре Суперлиги Узбекистана «Насаф» и «Андижан» порадовали своих болельщиков. В Карши был разгромлен АГМК, а в Андижане хозяева поля сломили сопротивление «Бунёдкора», победив со счетом 3:1.
«Насаф» забил три безответных мяча в ворота АГМК
В матче в Карши «Насаф» с первых минут взял инициативу в свои руки. На 10-й минуте Юсуф Отубанджо открыл счет, выведя хозяев вперед.
На 30-й минуте Бобир Абдухоликов увеличил разрыв. Во втором тайме «Насаф» продолжил атакующую игру. На 59-й минуте Зафармурод Абдирахматов забил третий гол, фактически решив исход встречи.
Таким образом, «Насаф» обыграл АГМК со счетом 3:0 и набрал важные три очка.
«Андижан» одержал волевую победу
Встреча в Андижане прошла в более напряженной борьбе. Сначала счет открыли гости: на 27-й минуте Носиржон Абдусаломов вывел «Бунёдкор» вперед.
Однако хозяева успели восстановить равновесие до конца первого тайма. На 39-й минуте Александр Андроникашвили сравнял счет.
С началом второго тайма «Андижан» вышел вперед. На 49-й минуте Мартин Боаке забил второй гол своей команды. Уже в компенсированное время, на 90+3-й минуте, Усмонали Исмоналиев установил окончательный счет — 3:1.
Таким образом, «Андижан», несмотря на пропущенный первым гол, добился волевой победы.
Положение в турнирной таблице
После этих результатов «Насаф» остался на четвертом месте с 51 очком. АГМК с 45 очками занимает шестую строчку.
«Андижан» довел количество своих очков до 35, укрепившись на десятом месте. «Бунёдкор» с 29 очками остался на 14-й позиции.
Суперлига. Результаты 29-го тура
«Насаф» — АГМК — 3:0
Голы: Юсуф Отубанджо, 10; Бобир Абдухоликов, 30; Зафармурод Абдирахматов, 59.
«Андижан» — «Бунёдкор» — 3:1
Голы: Носиржон Абдусаломов, 27 — Александр Андроникашвили, 39; Мартин Боаке, 49; Усмонали Исмоналиев, 90+3.
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