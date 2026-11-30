В столице Казахстана городе Астане финальный этап Гран-при по тхэквондо ВТ завершился историческим результатом для узбекских спортсменов. Марат Мавланов завоевал бронзовую медаль, пополнив копилку сборной, в которой уже была серебряная награда Мадины Мирабзаловой. Таким образом, национальная сборная впервые в истории завоевала сразу две медали на финальном этапе этих соревнований.

Марат Мавланов оставил позади сильных соперников

Во второй день соревнований Марат Мавланов, выступавший в тяжелой весовой категории, принес в копилку сборной Узбекистана еще одну медаль.

По ходу турнира он одержал победу над двукратным чемпионом мира из Кореи Сан Хён Каном и турецким спортсменом Хусейном Бератом. В полуфинале Мавланов уступил призеру Олимпийских игр и чемпиону мира египтянину Сейфу Эйсе.