Исторический результат в узбекском тхэквондо: Мавланов также поднялся на пьедестал
В столице Казахстана городе Астане финальный этап Гран-при по тхэквондо ВТ завершился историческим результатом для узбекских спортсменов. Марат Мавланов завоевал бронзовую медаль, пополнив копилку сборной, в которой уже была серебряная награда Мадины Мирабзаловой. Таким образом, национальная сборная впервые в истории завоевала сразу две медали на финальном этапе этих соревнований.
Марат Мавланов оставил позади сильных соперников
Во второй день соревнований Марат Мавланов, выступавший в тяжелой весовой категории, принес в копилку сборной Узбекистана еще одну медаль.
По ходу турнира он одержал победу над двукратным чемпионом мира из Кореи Сан Хён Каном и турецким спортсменом Хусейном Бератом. В полуфинале Мавланов уступил призеру Олимпийских игр и чемпиону мира египтянину Сейфу Эйсе.
Однако узбекский тхэквондист не сдался в поединке за бронзовую медаль. Победив олимпийского чемпиона иранца Ариана Салими, он стал обладателем бронзы турнира.
Мадина Мирабзалова также вошла в историю
В первый день Гран-при Мадина Мирабзалова завоевала серебряную медаль. Этот результат стал первой в истории медалью узбекских тхэквондисток на финальных этапах Гран-при.
Бронзовая медаль Мавланова сделала успех команды на турнире еще более значимым.
Новый исторический рубеж для Узбекистана
Таким образом, сборная Узбекистана завершила финальный Гран-при в Астане с двумя медалями. Это стало важным событием в истории узбекского тхэквондо.
Ведь до этого момента узбекские спортсмены никогда не завоевывали две медали в рамках одного финального этапа Гран-при. Результаты Мадины Мирабзаловой и Марата Мавланова ознаменовали новый исторический рубеж для национальной сборной.
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