Королева Таиланда самостоятельно пилотировала истребитель ДжАС 39К Грипен (видео)
Королевская семья Таиланда представила историческое событие, привлекшее внимание международного сообщества и любителей авиации. Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн впервые самостоятельно, без второго пилота, подняла в воздух современный многоцелевой сверхзвуковой истребитель ДжАС 39К Грипен военно-воздушных сил страны.
Этот успешный полёт продемонстрировал высокий уровень подготовки и способность королевы управлять сложной военной техникой.
Личная подготовка к полёту и прямой контроль Короля
Процесс управления сложным военным самолетом прошел на основе всех строгих протоколов безопасности:
Предполетный личный осмотр: Перед тем как сесть в кабину самолета, королева Сутхида лично осмотрела техническое состояние и системы управления истребителя;
Под взором Короля: Все этапы полёта, в частности взлет и точную посадку на указанную полосу, с самого аэродрома внимательно наблюдал ее супруг — король Таиланда Маха Вачиралонгкорн;
Встреча с цветами: После успешной посадки глава государства лично торжественно встретил супругу на взлетно-посадочной полосе с букетом цветов.
Высокое признание: золотой знак «Грипен Ордер Голден Патч»
Успешно завершенный полёт получил достойную оценку со стороны государства и военного командования:
Вручение золотого знака: В знак признания высокого мастерства и мужества королевы король торжественно вручил ей почетный золотой знак «Грипен Ордер Голден Патч»;
Статус женщин в вооруженных силах: Этот исторический полёт приобрел большое значение не только как личное достижение королевы, но и как символ важной роли и потенциала женщин в вооруженных силах Таиланда.
Королевская семья Таиланда в очередной раз доказала, что наряду с государственным управлением и официальными обязанностями обладает серьезной подготовкой и в сфере профессиональной военной авиации.
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