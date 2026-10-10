Королева Таиланда самостоятельно пилотировала истребитель ДжАС 39К Грипен (видео)

·57·Мир
Королева Таиланда самостоятельно пилотировала истребитель ДжАС 39К Грипен (видео)

Королевская семья Таиланда представила историческое событие, привлекшее внимание международного сообщества и любителей авиации. Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн впервые самостоятельно, без второго пилота, подняла в воздух современный многоцелевой сверхзвуковой истребитель ДжАС 39К Грипен военно-воздушных сил страны.

Этот успешный полёт продемонстрировал высокий уровень подготовки и способность королевы управлять сложной военной техникой.

Личная подготовка к полёту и прямой контроль Короля

Процесс управления сложным военным самолетом прошел на основе всех строгих протоколов безопасности:

  • Предполетный личный осмотр: Перед тем как сесть в кабину самолета, королева Сутхида лично осмотрела техническое состояние и системы управления истребителя;

  • Под взором Короля: Все этапы полёта, в частности взлет и точную посадку на указанную полосу, с самого аэродрома внимательно наблюдал ее супруг — король Таиланда Маха Вачиралонгкорн;

  • Встреча с цветами: После успешной посадки глава государства лично торжественно встретил супругу на взлетно-посадочной полосе с букетом цветов.

Высокое признание: золотой знак «Грипен Ордер Голден Патч»

Успешно завершенный полёт получил достойную оценку со стороны государства и военного командования:

  • Вручение золотого знака: В знак признания высокого мастерства и мужества королевы король торжественно вручил ей почетный золотой знак «Грипен Ордер Голден Патч»;

  • Статус женщин в вооруженных силах: Этот исторический полёт приобрел большое значение не только как личное достижение королевы, но и как символ важной роли и потенциала женщин в вооруженных силах Таиланда.

Королевская семья Таиланда в очередной раз доказала, что наряду с государственным управлением и официальными обязанностями обладает серьезной подготовкой и в сфере профессиональной военной авиации.

Маха ВачиралонгкорнJAS 39C GripenКоролева ТаиландаЖенщины в вооруженных силах
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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