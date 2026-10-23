Продажи Гукки продолжают падать: Керинг намерен закрыть 125 магазинов

Продажи знаменитого итальянского модного бренда Гукки продолжают снижаться уже более трех лет. Его владелец — французская группа Керинг — планирует сократить количество магазинов в своей торговой сети по меньшей мере на 125 единиц в чистом выражении до конца 2026 года. Об этом сообщает Reuters.

По данным Керинг, в третьем квартале 2026 года выручка Гукки составила 1,291 миллиарда евро. Это на 6 процентов меньше в сопоставимых показателях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом влияния валютных курсов падение составило 4 процента.

На продажи бренда негативно влияет сокращение числа посетителей, особенно в магазинах Китая. Выручка в собственной торговой сети Гукки сократилась на 9 процентов. В Северной Америке ситуация оказалась относительно стабильной.

Общая выручка группы Керинг в третьем квартале составила 3,345 миллиарда евро. По отчетным данным это практически соответствует уровню прошлого года, а в сопоставимых условиях снизилась на 1 процент.

За первые девять месяцев компания в чистом выражении закрыла 105 магазинов. До конца года планируется сократить не менее 125 магазинов. При этом для восстановления интереса к Гукки усиливается внимание к маркетингу, качеству продукции и обслуживанию клиентов.

Генеральный директор Керинг Лука де Мео ставит целью удвоить маржу прибыли компании с 11,1 процента в 2025 году к концу десятилетия. Для этого предусматриваются контроль расходов, оптимизация торговой сети и совершенствование цепочек поставок.

Однако аналитики подчеркивают, что одного лишь сокращения расходов может быть недостаточно для восстановления спроса на бренд. В то время как креативный директор Гукки Демна пытается повысить привлекательность бренда с помощью новых коллекций, возрождение продаж остается одной из главных задач, стоящих перед компанией.

Для справки, помимо Гукки, группе Керинг принадлежат такие модные бренды, как Саинт Лаурент, Баленкиага, Боттега Венета и Александер МкКуин.