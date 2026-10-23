Из Ташкентской области в центр столицы запустят 3 новых автобусных маршрута

·67·Узбекистан
Из Ташкентской области в центр столицы запустят 3 новых автобусных маршрута

Для жителей Ташкентской области и пассажиров, ежедневно курсирующих в столицу, создаются важные удобства в системе общественного транспорта. Планируется запуск 3 новых автобусных маршрутов, напрямую связывающих крупные районы области с центром столицы.

Данные маршруты значительно облегчат транспортное сообщение для жителей Ташкентского и Зангиатинского районов, а также послужат снижению лишних хлопот и пробок при въезде в столицу.

Новые маршруты и карта их движения

Конечным пунктом всех трех планируемых маршрутов станет оживленный торговый и транспортный узел столицы — район «Чорсу»:

  • Маршрут № 162: махалля «Кушконди» — АСВ (автостанция) «Торговый центр «Чорсу»»;

  • Маршрут № 163: махалля «Тукимачилар» — АСВ «Торговый центр «Чорсу»»;

  • Маршрут № 167: «Ташкентское общественное хозяйство» — АСВ «Торговый центр «Чорсу»».

54 современных автобуса и сроки запуска

В целях обеспечения бесперебойного и комфортного обслуживания пассажиров на данных маршрутах будет приобретен новый подвижной состав:

  • Новый автопарк: для передвижения по маршрутам предусмотрена доставка 54 современных автобусов китайского производства;

  • Сроки: прибытие этих автобусов в Узбекистан запланировано до конца ноября 2026 года, после чего на маршрутах начнутся регулярные перевозки.

Запуск новых автобусных рейсов позволит гражданам, ездящим из области в город, в частности студентам и рабочим, сэкономить время и расходы на проезд.

Ташкентское городское транспортное управлениеТорговый центр ЧорсуЗангиатинский районОбщественный транспорт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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