Под угрозой ли пояс WBO? Российский чемпион мира Дмитрий Бивол возвращается на ринг

Завершились успешные многомесячные переговоры по поводу следующего боя объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола. Известный британский боксер Каллум Смит, являющийся временным чемпионом по версии WBO и обязательным претендентом на полноценный чемпионский пояс, подписал все официальные документы по контракту на бой.

Планируется, что это бескомпромиссное противостояние в профессиональном боксе пройдет в российском Екатеринбурге.

«Переговоры завершены»: официальное заявление организаторов

Генеральный директор промоутерской компании «РКК Боксинг Промотионс» Герман Титов раскрыл все детали этого чемпионского боя:

Подписанное соглашение: «Сегодня мы завершили долгие и сложные переговоры с командой Каллума Смита. Все необходимые документы для организации боя против Дмитрия Бивола официально подписаны», — заявил Титов;

Установленная дата: Точной датой проведения чемпионского боя назначено 12 декабря ;

Подтверждение международных организаций: В настоящее время для полного оформления боя ожидаются финальные технические подтверждения от WBO, WBA, IBF и авторитетной организации «Те Ринг», после чего вечер большого бокса будет объявлен официально.

Победная серия Бивола в Екатеринбурге

Шоу, организуемые компанией «РКК Боксинг Промотионс», для Дмитрия Бивола не в новинку. Российский мастер кожаной перчатки до этого дважды выходил на ринг под эгидой данного промоушена:

Испытание 2021 года: В 2021 году он успешно защитил свой чемпионский пояс WBA в сложном противостоянии против Умара Саламова;

Триумф на «УГМК-Арене»: В 2026 году он впервые провел бой на великолепной арене в Екатеринбурге, уверенно победил Михаэля Айферта и сохранил за собой пояса WBA, IBF, ИБО и «Те Ринг».

Угроза соперника: обязательный статус Каллума Смита

36-летний британец Каллум Смит является бывшим чемпионом мира в суперсреднем весе и после перехода в полутяжелый дивизион стал обладателем временного пояса WBO:

Мощный удар и преимущество в росте: Смит считается одним из самых опасных нокаутеров в этой весовой категории и, как ожидается, станет серьезным испытанием для быстрой защиты Бивола;

Судьба поясов: Это предстоящее 12 декабря противостояние определит главный баланс сил на пути к званию абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Ожидается, что это противостояние, которое пройдет в декабре в центре Екатеринбурга, станет одним из самых крупных и бескомпромиссных чемпионских поединков уходящего года.