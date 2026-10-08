Под угрозой ли пояс WBO? Российский чемпион мира Дмитрий Бивол возвращается на ринг

·42·Спорт
Под угрозой ли пояс WBO? Российский чемпион мира Дмитрий Бивол возвращается на ринг

Завершились успешные многомесячные переговоры по поводу следующего боя объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола. Известный британский боксер Каллум Смит, являющийся временным чемпионом по версии WBO и обязательным претендентом на полноценный чемпионский пояс, подписал все официальные документы по контракту на бой.

Планируется, что это бескомпромиссное противостояние в профессиональном боксе пройдет в российском Екатеринбурге.

«Переговоры завершены»: официальное заявление организаторов

Генеральный директор промоутерской компании «РКК Боксинг Промотионс» Герман Титов раскрыл все детали этого чемпионского боя:

  • Подписанное соглашение: «Сегодня мы завершили долгие и сложные переговоры с командой Каллума Смита. Все необходимые документы для организации боя против Дмитрия Бивола официально подписаны», — заявил Титов;

  • Установленная дата: Точной датой проведения чемпионского боя назначено 12 декабря;

  • Подтверждение международных организаций: В настоящее время для полного оформления боя ожидаются финальные технические подтверждения от WBO, WBA, IBF и авторитетной организации «Те Ринг», после чего вечер большого бокса будет объявлен официально.

Победная серия Бивола в Екатеринбурге

Шоу, организуемые компанией «РКК Боксинг Промотионс», для Дмитрия Бивола не в новинку. Российский мастер кожаной перчатки до этого дважды выходил на ринг под эгидой данного промоушена:

  • Испытание 2021 года: В 2021 году он успешно защитил свой чемпионский пояс WBA в сложном противостоянии против Умара Саламова;

  • Триумф на «УГМК-Арене»: В 2026 году он впервые провел бой на великолепной арене в Екатеринбурге, уверенно победил Михаэля Айферта и сохранил за собой пояса WBA, IBF, ИБО и «Те Ринг».

Угроза соперника: обязательный статус Каллума Смита

36-летний британец Каллум Смит является бывшим чемпионом мира в суперсреднем весе и после перехода в полутяжелый дивизион стал обладателем временного пояса WBO:

  • Мощный удар и преимущество в росте: Смит считается одним из самых опасных нокаутеров в этой весовой категории и, как ожидается, станет серьезным испытанием для быстрой защиты Бивола;

  • Судьба поясов: Это предстоящее 12 декабря противостояние определит главный баланс сил на пути к званию абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Ожидается, что это противостояние, которое пройдет в декабре в центре Екатеринбурга, станет одним из самых крупных и бескомпромиссных чемпионских поединков уходящего года.

Дмитрий БиволКаллум СмитRCC Boxing PromotionsЕкатеринбург
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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