Официально объявлен бой между Дмитрием Биволом и Каллумом Смитом

·63·Спорт
Официально объявлен бой между Дмитрием Биволом и Каллумом Смитом

В мире профессионального бокса официально подтверждено одно из самых ожидаемых противостояний уходящего года. Промоутерская компания РКК Боксинг объявила о проведении масштабного вечера профессионального бокса, который состоится 12 декабря текущего года в городе Екатеринбург.

В главном поединке вечера объединенный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), российский боксер Дмитрий Бивол выйдет на ринг для обязательной защиты своего чемпионского пояса против опытного британского претендента Каллума Смита.

Участники противостояния: Истинные гранды мирового бокса

Оба боксера обладают огромным опытом и высокими достижениями на профессиональном ринге:

  • Дмитрий Бивол (25-1-0, 12 КО): 35-летний российский мастер кожаной перчатки начал профессиональную карьеру в 2014 году. Завоевав титул чемпиона в полутяжелом весе в 2017 году, Бивол впоследствии объединил все престижные пояса и добился статуса абсолютного чемпиона мира;

  • Каллум Смит (31-2-0, 22 КО): 36-летний британский боксер-нокаутер начал карьеру в 2015 году и в 2018 году стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Выступая в полутяжелом весе с 2021 года, Смит считается одним из главных претендентов на мировые пояса в этом дивизионе.

В чем значимость боя?

Для Бивола этот поединок станет серьезным экзаменом на пути к очередной защите чемпионских титулов, а для обладающего мощным нокаутирующим ударом Каллума Смита — шансом одержать главную победу в карьере:

  • Дата и место проведения: 12 декабря, город Екатеринбург;

  • Статус: Обязательная защита чемпионского титула в полутяжелом весе.

Ожидается, что в ближайшие дни промоутеры предоставят полную информацию об остальном карде вечера бокса и начале продаж билетов.

Дмитрий БиволКаллум СмитЕкатеринбургRCC Boxing
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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