Итальянские студенты установили рекорд, создав семиметровый бумажный самолет

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Итальянские студенты установили рекорд, создав семиметровый бумажный самолет

Команда студентов из итальянского города Пиза попала в Книгу рекордов Гиннесса, создав самый большой в мире бумажный самолет. Хотя создание самолетиков из обычной бумаги для многих является простым занятием, этот проект выделился своими гигантскими размерами и сложной конструкцией.

Самолет, изготовленный исключительно из листов бумаги и нескольких литров клея, имеет длину 7 метров, а размах его крыльев составляет 20,04 метра. Его вес равен 28,49 килограмма, то есть почти 63 фунтам.

Месяцы подготовки к запуску самолета

Чтобы рекорд Гиннесса был официально признан, самолет должен был не только быть огромным, но и соответствовать определенным требованиям. Его должен был запустить один человек, и самолет обязан был пролететь в воздухе не менее 15 метров.

Эта задача оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось. Команда, работавшая над проектом «Икар», в течение нескольких месяцев проводила испытания, учитывая устойчивость, прочность, вес и аэродинамические характеристики самолета.

В процессе разработки подходящей конструкции было использовано в общей сложности около 300 килограммов бумаги и 60 килограммов клея. Чтобы повысить прочность самолета, не утяжеляя его, студенты выбрали сотовую конструкцию. Такая структура помогла обеспечить надежность аппарата.

25 июня в выставочном комплексе BolognaFiere в Болонье один из членов команды запустил гигантский бумажный самолет в воздух. Самолет пролетел 59 метров, то есть около 193,6 фута, установив новый мировой рекорд.

Огромный белый бумажный самолет летит на глазах у людей в большом ангаре.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году

Предыдущий рекорд по бумажным самолетам удерживался с 2013 года. Тогда команда Технического университета Брауншвейга в Германии успешно запустила бумажный самолет длиной 5 метров, весом 24 килограмма и размахом крыльев 18 метров. Он пролетел в воздухе около 18 метров.

Новый результат итальянских студентов значительно превзошел предыдущий рекорд. Им удалось не только увеличить размеры самолета, но и обеспечить его стабильный полет в воздухе.

Интересно, что всего за месяц до этого события команда китайских студентов установила новый рекорд по самому большому бумажному самолету с дистанционным управлением. Это показывает, что даже самолеты из обычной бумаги могут превратиться в масштабный проект благодаря инженерному мастерству и точным расчетам.

Книга рекордов Гиннессапроект ИкарПизанский университетBolognaFiere
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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