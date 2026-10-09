О čом свидджат сенсакионнйдже снимки на самом современном американском истребителе?

·99·Мир
О čом свидджат сенсакионнйдже снимки на самом современном американском истребителе?

Вокруг водженнодж авиакии США распространилсджа громкидж снимок, вйзвавšидж žаркидже спор меžду меžдународнйми експертами и аналитиками в обороннодж сфере. Авторитетнодже издание Те Авиатионист опубликовало ексклюзивнуджу фотографиджу, сделаннуджу вблизи, на котородж запеčатлен истребител пджатого поколениджа F-35К Лигхтнинг ИИ, принадлеžаščидж ескадрилйи ВМФА-314 «Блак Книгхтс» («Čорнйдже рйкари») Корпуса морскодж пехотй США.

На фюзелядже самолёта отобраžенй условнйдже силуетй особо слоžнйх боевйх задаč, примененнйх вуруžенидж, а такžе пораžеннйх обектов. Особое внимание спекиалистов вйзйваджут три знаčка подводнйх лодок, нанесённйдже на крйšку отсека вуруžенйджа истребителджа.

«Боеводж отčет» на фюзелядже: Какие вуруžения бйли примененй?

Вернувšиджсджа из массšтабнодж операкии «Эпиčескидж гнев» против Ирана истребител F-35К имеет пеčати с силуетами ряда вйсокотоčнйх вуруžенидж под колонкодж кабинй и в переднедж čасти воздухоприемника:

  • Раскетй воздуšного боджа: Управиме ракетй болšодж далности класса «воздух-воздух» АИМ-120 АМРААМ;

    • Планируджуščие средства пораžениджа: Тактиčеские управиме авиакионнйдже средства АГМ-154 ДжСОВ;

    • Семеджство тджаžелйх авиобомб: Управиме авиакионнйдже бомбй ГБУ-31 ДжДАМ, вйсокотоčнйе ГБУ-54 Ласер ДжДАМ и ГБУ-32 ДжДАМ;

    • Показатели повторного применениджа: Дополнителнйдже šтрих-линии, нанесённе рджадом с каžдйм силуетом, ознаčаджут, čто сутветствуджуščидж тип оруžиджа бйл успешно применен в реалнйх боевйх условиджах не один раз.

    От танкера до дрона: Какие кели бйли пораžенй?

    Изобраžениджа на крйšке отсека вуруžениджа истребителджа свидетелствуджут о том, čто самолёт нанёс массšтабнйдже ударй не толко в воздухе, но и на суšе, а такžе на море:

    • Морские кели: Нефтджанодж танкер, крупнйдж военнйдж корабл класса корвета или фрегата;

    • Наземнйдже кели: Артиллериджскаджа установка, передвиčнодж зенитно-ракетнйдж комплекс (на автомобилном šасси), а такžе статсионарнаджа ракетнаджа база или другие стратегиčеские наземнйдже обектй;

    • Сбитйдж дрон: Отобраžен силует, почоžидж на аппарат с треуголнйм крйлом Шахед-136. Напомнıм, čто 3 февралджа 2026 года ескадрилджа ВМФА-314 сбила дрон Шахед-139, направлджавšиджсджа в сторону авианоска « Авраам Линколн» в Аравиджском море. Чотджа меžду формодж силуета и сбитодж моделю дрона имеджутсджа некоторйдже разлиčия, аналитики предполагаджут, čто етот знак моžет обознаčат именно ту успеšнуджу операкиджу по перечвату.

    Главнаджа загадка: Как F-35К униčтоžил три подводнйдже лодки?

    Основное внимание военнйх експертов привлекли силуетй треч подводнйх лодок:

    • Необйčнодже джавление: Пораžение и униčтоžение подводнйх лодок тактиčеским истребителем шитаджетсджа краджне редким слуčаджем в практике военнодж авиакии;

    • Прекедентсудже: Рани на истребителе Ф/А-18Ф Супер Хорнет, принадлеžаščем ескадрилйи ВФА-41 ВВС США, такžе бйли зафиксированй знак подводнодж лодки и надпис «Суб Бустер» (« Губиšтš подводнйх лодок»);

    • Апрекиакиджа и правда: Как подčеркиваджет Те Авиатионист, отметки на F-35К не раскрйваджут полностджу, к какому тоčному классу относджатсджа ети подводнйдже лодки. Силуетй носджат условнйдж чарактер и могут означат ич униčтоžение в базе, остановку двлиžениджа на уровне морского или уčастидже в обščедж поисково-ударнодж задаčе.

    Чотджа офикиалнйдже круги США не дали комментариджев по поводу отметок на фото, ети изобраžениджа джасно демонстрируджут способност истребителедж F-35К униčтоžат šирокидж спектр стратегиčескич келедж — от моря до суšи — в современнйх многодоменнйх боевйх деджствиджач.

F-35C Lightning IIVMFA-314The AviationistEpičeskij gnev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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