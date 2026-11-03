30 голов: как Элдор Шомуродов удерживает звание лучшего бомбардира Суперлиги?

·94·Спорт
30 голов: как Элдор Шомуродов удерживает звание лучшего бомбардира Суперлиги?
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  • Издание «Sabah» особо отметило лидерство нападающих «Галатасарая»
  • Виктора Осимхена и «Башакшехира»
  • Элдора Шомуродова в гонке за лучший снайперский титул Суперлиги.
  • Элдор Шомуродов сумел забить в общей сложности 30 голов в чемпионате Турции. Он продолжает защищать награду «Золотая бутса», полученную в прошлом сезоне.

Одно из самых авторитетных и популярных изданий Турции Сабах опубликовало обширную аналитическую статью о бомбардирской гонке в Суперлиге. В отчете, подготовленном журналистом издания Угуром Чемом, особо отмечены показатели главной звезды чемпионата, блистающего в составе «Галатасарая» нигерийского «Короля в маске» Виктора Осимхена, а также единственной силы, способной составить ему достойную конкуренцию — узбекистанского бомбардира «Башакшехира» Элдора Шомуродова.

По единодушному мнению турецких экспертов, на сегодняшний день в лиге только Шомуродов способен на равных противостоять грозному бомбардирскому темпу Осимхена.

«Король в маске» и узбекский форвард: что говорят цифры?

Представленные изданием данные демонстрируют абсолютное лидерство двух нападающих на поле:

  • Грозная серия Осимхена: С сезона 2024/25 Виктор Осимхен вышел на поле против 23 команд в составе «Галатасарая» и поразил ворота 17 из них, лидируя с общим показателем в 50 голов. В 6 матчах текущего сезона он забил 9 голов (3 дубля), демонстрируя высокую эффективность;

  • Достойный ответ Шомуродова: Несмотря на то, что форвард «Башакшехира» Элдор Шомуродов проводит лишь свой второй сезон в Суперлиге, он уже успел забить 30 мячей в ворота соперников;

  • Действующий обладатель «Золотой бутсы»: Завершив прошлый сезон в качестве лучшего бомбардира чемпионата с 22 голами, Элдор не останавливается и в текущем соревновании — на его счету уже 8 точных ударов, и он успешно защищает свой титул.

Почему остальные звезды остались позади?

В списке, приведенном изданием Сабах, другие известные имена выбыли из этой борьбы по разным причинам:

  • Ушедшие и сдавшие позиции: Забивший 29 голов в Суперлиге бразилец Андерсон Талиска летом покинул «Фенербахче». Юссеф Эн-Несири, на счету которого было 26 мячей, был исключен из команды из-за неудовлетворительной игры;

  • Отсутствие стабильности: Форвард «Ризеспора» Али Соу, забивший 28 голов, в 10 матчах текущего сезона смог поразить ворота соперника лишь дважды.

Положение в таблице бомбардиров нового сезона

В текущем чемпионате конкуренция между звездами мирового уровня в споре бомбардиров обострилась:

  • 1-е место: Виктор Осимхен и Гифт Орбан — по 9 голов;

  • 2-е место: Элдор Шомуродов и Мохаммед Салах — по 8 голов;

  • 3-е место: Ведат Мурики и Душан Влахович — по 7 голов.

Тот факт, что Элдор Шомуродов лидирует в чемпионате Турции наравне с такими известными нападающими, как Мохаммед Салах и Душан Влахович, находится в центре внимания местной и зарубежной прессы.

Элдор ШомуродовВиктор ОсимхенТурецкая СуперлигаГалатасарай
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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