Одно из самых авторитетных и популярных изданий Турции Сабах опубликовало обширную аналитическую статью о бомбардирской гонке в Суперлиге. В отчете, подготовленном журналистом издания Угуром Чемом, особо отмечены показатели главной звезды чемпионата, блистающего в составе «Галатасарая» нигерийского «Короля в маске» Виктора Осимхена, а также единственной силы, способной составить ему достойную конкуренцию — узбекистанского бомбардира «Башакшехира» Элдора Шомуродова.

По единодушному мнению турецких экспертов, на сегодняшний день в лиге только Шомуродов способен на равных противостоять грозному бомбардирскому темпу Осимхена.

«Король в маске» и узбекский форвард: что говорят цифры?

Представленные изданием данные демонстрируют абсолютное лидерство двух нападающих на поле:

Грозная серия Осимхена: С сезона 2024/25 Виктор Осимхен вышел на поле против 23 команд в составе «Галатасарая» и поразил ворота 17 из них, лидируя с общим показателем в 50 голов. В 6 матчах текущего сезона он забил 9 голов (3 дубля), демонстрируя высокую эффективность;

Достойный ответ Шомуродова: Несмотря на то, что форвард «Башакшехира» Элдор Шомуродов проводит лишь свой второй сезон в Суперлиге, он уже успел забить 30 мячей в ворота соперников;

Действующий обладатель «Золотой бутсы»: Завершив прошлый сезон в качестве лучшего бомбардира чемпионата с 22 голами, Элдор не останавливается и в текущем соревновании — на его счету уже 8 точных ударов, и он успешно защищает свой титул.

Почему остальные звезды остались позади?

В списке, приведенном изданием Сабах, другие известные имена выбыли из этой борьбы по разным причинам:

Ушедшие и сдавшие позиции: Забивший 29 голов в Суперлиге бразилец Андерсон Талиска летом покинул «Фенербахче». Юссеф Эн-Несири, на счету которого было 26 мячей, был исключен из команды из-за неудовлетворительной игры;

Отсутствие стабильности: Форвард «Ризеспора» Али Соу, забивший 28 голов, в 10 матчах текущего сезона смог поразить ворота соперника лишь дважды.

Положение в таблице бомбардиров нового сезона

В текущем чемпионате конкуренция между звездами мирового уровня в споре бомбардиров обострилась:

1-е место: Виктор Осимхен и Гифт Орбан — по 9 голов;

2-е место: Элдор Шомуродов и Мохаммед Салах — по 8 голов;

3-е место: Ведат Мурики и Душан Влахович — по 7 голов.

Тот факт, что Элдор Шомуродов лидирует в чемпионате Турции наравне с такими известными нападающими, как Мохаммед Салах и Душан Влахович, находится в центре внимания местной и зарубежной прессы.