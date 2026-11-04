На Окинаве фотограф собирает «дома» для раков-отшельников (фото)

Иногда предмет, который кажется человеку обычным мусором, может стать убежищем для живого существа. Фотограф дикой природы Шон Миллер, живущий на Окинаве, заметил, что раки-отшельники используют пластиковые крышки и другой мусор в качестве домов, и решил помочь им.

По наблюдениям фотографа, из-за нехватки естественных раковин и загрязнения побережья отходами некоторые раки вынуждены использовать в качестве укрытия пластиковые крышки, осколки стекла и другие искусственные предметы. На самом деле, по мере роста им необходимо переселяться в более подходящие, крупные раковины.

В 2020 году Шон Миллер запустил проект «Маке Те Свитч 4 Натуре». Он собирает пустые раковины в ресторанах морепродуктов и у заводчиков раков, очищает их, маркирует специальными номерами и возвращает в естественную среду обитания. По словам фотографа, раки находят подходящие им раковины по запаху и могут переселяться в них.

Благодаря проекту тысячи раковин были возвращены в природу. Эта инициатива не только помогает ракам находить жилье, но и привлекает внимание к проблеме сбора ракушек на пляжах в качестве сувениров.

Шон Миллер подчеркивает, что каждая раковина, унесенная с пляжа, могла стать потенциальным домом для обитающего там существа. Поэтому, если вы нашли на берегу ракушку, подумайте, прежде чем забирать её — возможно, это чей-то дом.