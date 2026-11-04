Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов выйдут на ринг в рамках турнира «Зуффа Боксинг 13»
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- Узбекские боксеры Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов проведут свои следующие поединки на турнире «Зуффа Боксинг 13» в городе Эр-Рияд.
- Джахонгир Зокиров в супертяжелом весеном весе выйдет на ринг против канадца Брендона Колантонио в поединке, рассчитанном на 6 раундов.
- Представитель полутяжелого веса Рахматулло Бойматов сразяжется с ганцем Моро Инусахом Канлой в бою, запланированном на 8 раундов.
Столица Саудовской Аравии город Эр-Рияд готовится принять очередной престижный турнир по профессиональному боксу. Официально объявлен полный файт-кард турнира «Зуффа Боксинг 13», организуемого промоутерами.
Узбекских любителей бокса порадовал тот факт, что в рамках этого масштабного боксерского вечера свои важные поединки проведут два наших представителя, идущие без поражений на профессиональном ринге — Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов.
Бои узбекских боксеров и их соперники
Согласно официально утвержденным во вторник парам, наши соотечественники сразятся со следующими соперниками:
Джахонгир Зокиров — Брендон Колантонио: Выступающий в супертяжелой весовой категории и завершивший досрочно все свои предыдущие бои Джахонгир Зокиров (2-0, 2 КО) выйдет на ринг против опытного канадского боксера Брендона Колантонио (8-2, 1 КО). Данное противостояние рассчитано на 6 раундов;
Рахматулло Бойматов — Моро Инусах Канла: Восходящий талант полутяжелого веса Рахматулло Бойматов (1-0, 1 КО) пройдет серьезное испытание против представителя Ганы, настоящего нокаутера Моро Инусаха Канлы (10-1, 9 КО). Ожидается, что этот 8-раундовый поединок станет самым серьезным вызовом в карьере Бойматова.
Центральный бой вечера и место проведения
Главное противостояние турнира также пройдет между именитыми спортсменами:
Карлос Адамес возвращается на ринг: В центральном бою вечера представитель Доминиканской Республики, действующий чемпион мира по версии WBC Карлос Адамес (25-1-1, 18 КО) сразится с представителем Уэльса Джеромом Уорбертоном (18-2-2, 2 КО). Десятираундовый рейтинговый поединок пройдет без статуса защиты титула;
Дата и арена: Бои «Зуффа Боксинг 13» состоятся в субботу, 14 ноября, на великолепной арене «Те Венуе» в Эр-Рияде.
Для нового поколения узбекских тяжеловесов эта международная площадка создает отличную возможность вновь продемонстрировать свою силу в Саудовской Аравии, ставшей центром мирового бокса.
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