Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов выйдут на ринг в рамках турнира «Зуффа Боксинг 13»

Столица Саудовской Аравии город Эр-Рияд готовится принять очередной престижный турнир по профессиональному боксу. Официально объявлен полный файт-кард турнира «Зуффа Боксинг 13», организуемого промоутерами.

Узбекских любителей бокса порадовал тот факт, что в рамках этого масштабного боксерского вечера свои важные поединки проведут два наших представителя, идущие без поражений на профессиональном ринге — Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов.

Бои узбекских боксеров и их соперники

Согласно официально утвержденным во вторник парам, наши соотечественники сразятся со следующими соперниками:

Джахонгир Зокиров — Брендон Колантонио: Выступающий в супертяжелой весовой категории и завершивший досрочно все свои предыдущие бои Джахонгир Зокиров (2-0, 2 КО) выйдет на ринг против опытного канадского боксера Брендона Колантонио (8-2, 1 КО). Данное противостояние рассчитано на 6 раундов;

Рахматулло Бойматов — Моро Инусах Канла: Восходящий талант полутяжелого веса Рахматулло Бойматов (1-0, 1 КО) пройдет серьезное испытание против представителя Ганы, настоящего нокаутера Моро Инусаха Канлы (10-1, 9 КО). Ожидается, что этот 8-раундовый поединок станет самым серьезным вызовом в карьере Бойматова.

Центральный бой вечера и место проведения

Главное противостояние турнира также пройдет между именитыми спортсменами:

Карлос Адамес возвращается на ринг: В центральном бою вечера представитель Доминиканской Республики, действующий чемпион мира по версии WBC Карлос Адамес (25-1-1, 18 КО) сразится с представителем Уэльса Джеромом Уорбертоном (18-2-2, 2 КО). Десятираундовый рейтинговый поединок пройдет без статуса защиты титула;

Дата и арена: Бои «Зуффа Боксинг 13» состоятся в субботу, 14 ноября, на великолепной арене «Те Венуе» в Эр-Рияде.

Для нового поколения узбекских тяжеловесов эта международная площадка создает отличную возможность вновь продемонстрировать свою силу в Саудовской Аравии, ставшей центром мирового бокса.