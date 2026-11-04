Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов выйдут на ринг в рамках турнира «Зуффа Боксинг 13»

·58·Спорт
Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов выйдут на ринг в рамках турнира «Зуффа Боксинг 13»
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  • Узбекские боксеры Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов проведут свои следующие поединки на турнире «Зуффа Боксинг 13» в городе Эр-Рияд.
  • Джахонгир Зокиров в супертяжелом весеном весе выйдет на ринг против канадца Брендона Колантонио в поединке, рассчитанном на 6 раундов.
  • Представитель полутяжелого веса Рахматулло Бойматов сразяжется с ганцем Моро Инусахом Канлой в бою, запланированном на 8 раундов.

Столица Саудовской Аравии город Эр-Рияд готовится принять очередной престижный турнир по профессиональному боксу. Официально объявлен полный файт-кард турнира «Зуффа Боксинг 13», организуемого промоутерами.

Узбекских любителей бокса порадовал тот факт, что в рамках этого масштабного боксерского вечера свои важные поединки проведут два наших представителя, идущие без поражений на профессиональном ринге — Джахонгир Зокиров и Рахматулло Бойматов.

Бои узбекских боксеров и их соперники

Согласно официально утвержденным во вторник парам, наши соотечественники сразятся со следующими соперниками:

  • Джахонгир Зокиров — Брендон Колантонио: Выступающий в супертяжелой весовой категории и завершивший досрочно все свои предыдущие бои Джахонгир Зокиров (2-0, 2 КО) выйдет на ринг против опытного канадского боксера Брендона Колантонио (8-2, 1 КО). Данное противостояние рассчитано на 6 раундов;

  • Рахматулло Бойматов — Моро Инусах Канла: Восходящий талант полутяжелого веса Рахматулло Бойматов (1-0, 1 КО) пройдет серьезное испытание против представителя Ганы, настоящего нокаутера Моро Инусаха Канлы (10-1, 9 КО). Ожидается, что этот 8-раундовый поединок станет самым серьезным вызовом в карьере Бойматова.

Центральный бой вечера и место проведения

Главное противостояние турнира также пройдет между именитыми спортсменами:

  • Карлос Адамес возвращается на ринг: В центральном бою вечера представитель Доминиканской Республики, действующий чемпион мира по версии WBC Карлос Адамес (25-1-1, 18 КО) сразится с представителем Уэльса Джеромом Уорбертоном (18-2-2, 2 КО). Десятираундовый рейтинговый поединок пройдет без статуса защиты титула;

  • Дата и арена: Бои «Зуффа Боксинг 13» состоятся в субботу, 14 ноября, на великолепной арене «Те Венуе» в Эр-Рияде.

Для нового поколения узбекских тяжеловесов эта международная площадка создает отличную возможность вновь продемонстрировать свою силу в Саудовской Аравии, ставшей центром мирового бокса.

Джахонгир ЗокировРахматулло БойматовZuffa Boxing 13Эр-Рияд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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