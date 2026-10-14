Необычная молния: во Франции запечатлели редкие красные спрайты в небе

·72·Мир
Необычная молния: во Франции запечатлели редкие красные спрайты в небе

На французском острове Корсика фотограф запечатлел одно из редчайших природных явлений — красные спрайты. Яркие красные вспышки, проявившиеся над деревней, создали уникальный пейзаж неба.

Красные спрайты — это кратковременные электрические световые явления, возникающие над мощными грозовыми штормами на высоте примерно 40–90 километров. В отличие от обычных молний, они происходят не внутри облаков, а в верхних слоях атмосферы. Поскольку это явление длится очень недолго, заметить его невооруженным глазом и запечатлеть на камеру непросто.

Чтобы сфотографировать этот редкий пейзаж, фотограф заранее следил за прогнозами погоды и рассчитал нужную точку и угол съемки. Благодаря тщательной подготовке ему удалось получить потрясающие кадры красных спрайтов, появившихся над селением.

Подобные кадры примечательны не только своей красотой, но и возможностью наблюдения за малоизученными электрическими процессами, происходящими в атмосфере.

остров Корсикакрасные спрайтыэлектрическое световое явление
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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