Матч под контролем узбекских арбитров: «Эстегляль» одержал победу над катарским клубом

·69·Спорт
Матч под контролем узбекских арбитров: «Эстегляль» одержал победу над катарским клубом
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  • В 4-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК иранский клуб «Эстегляль» обыграл катарскую команду «Аль-Шамаль» со счетом 1:0.
  • Судьба встречи была решена голом Джоэля Асани на первой минуте игры.
  • Джалолиддин Машарипов отыграл весь матч, а Рустам Ашурматов вышел на поле на 90-й минуте.
  • Встречу обслужила полностью узбекистанская бригада арбитров под руководством Аскера Наджафалиева.

Встреча 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК, прошедшая в иракском городе Басра, вызвала особый интерес у узбекских футбольных болельщиков. Иранский клуб «Эстегляль» провел матч против катарской команды «Аль-Шамаль» и благодаря быстрому голу добился важной победы со счетом 1:0.

Это противостояние запомнилось не только действиями лидеров национальной сборной Узбекистана на поле, но и тем, что игру обслуживала полностью узбекистанская бригада арбитров.

Решающий удар на 1-й минуте и наши представители на поле

Судьба встречи была решена молниеносным голом сразу после стартового свистка:

  • Быстрый гол Асани: Не прошло и первой минуты игры, как Джоэль Асани точно поразил ворота соперника, выведя тегеранский клуб вперед — 1:0;

  • Машарипов отыграл все 90 минут: Капитан и полузащитник сборной Узбекистана Джалолиддин Машарипов вышел в основном составе «Эстегляля» и демонстрировал активную и яркую игру до самого конца матча;

  • Выход Ашурматова: Наш защитник Рустам Ашурматов начал встречу на скамейке запасных и по решению тренера вышел на поле на 90-й минуте, помогши своей команде удержать важный победный счет.

Узбекские арбитры в полном составе: международное доверие

Дисциплина и спорные моменты в матче контролировались опытными рефери из Узбекистана:

  • Главный судья и боковые помощники: Встречу обслуживал Аскер Наджафалиев. На боковых линиях ему помогали наши соотечественники Бахтиёрходжа Шавкатов и Руслан Серазитдинов;

  • Местные специалисты в системе VAR: За систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал Фирдавс Норсафаров, а ассистировал ему Абдурашид Худойберганов.

Этот успех на полях Элитной ЛЧ АФК улучшил шансы «Эстегляля» в борьбе за путевку в плей-офф и укрепил позиции команды в группе.

Элитная Лига чемпионов АФКДжалолиддин МашариповРустам АшурматовЭстегляль Тегеран
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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