Матч под контролем узбекских арбитров: «Эстегляль» одержал победу над катарским клубом
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- В 4-м туре Элитной Лиги чемпионов АФК иранский клуб «Эстегляль» обыграл катарскую команду «Аль-Шамаль» со счетом 1:0.
- Судьба встречи была решена голом Джоэля Асани на первой минуте игры.
- Джалолиддин Машарипов отыграл весь матч, а Рустам Ашурматов вышел на поле на 90-й минуте.
- Встречу обслужила полностью узбекистанская бригада арбитров под руководством Аскера Наджафалиева.
Встреча 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК, прошедшая в иракском городе Басра, вызвала особый интерес у узбекских футбольных болельщиков. Иранский клуб «Эстегляль» провел матч против катарской команды «Аль-Шамаль» и благодаря быстрому голу добился важной победы со счетом 1:0.
Это противостояние запомнилось не только действиями лидеров национальной сборной Узбекистана на поле, но и тем, что игру обслуживала полностью узбекистанская бригада арбитров.
Решающий удар на 1-й минуте и наши представители на поле
Судьба встречи была решена молниеносным голом сразу после стартового свистка:
Быстрый гол Асани: Не прошло и первой минуты игры, как Джоэль Асани точно поразил ворота соперника, выведя тегеранский клуб вперед — 1:0;
Машарипов отыграл все 90 минут: Капитан и полузащитник сборной Узбекистана Джалолиддин Машарипов вышел в основном составе «Эстегляля» и демонстрировал активную и яркую игру до самого конца матча;
Выход Ашурматова: Наш защитник Рустам Ашурматов начал встречу на скамейке запасных и по решению тренера вышел на поле на 90-й минуте, помогши своей команде удержать важный победный счет.
Узбекские арбитры в полном составе: международное доверие
Дисциплина и спорные моменты в матче контролировались опытными рефери из Узбекистана:
Главный судья и боковые помощники: Встречу обслуживал Аскер Наджафалиев. На боковых линиях ему помогали наши соотечественники Бахтиёрходжа Шавкатов и Руслан Серазитдинов;
Местные специалисты в системе VAR: За систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал Фирдавс Норсафаров, а ассистировал ему Абдурашид Худойберганов.
Этот успех на полях Элитной ЛЧ АФК улучшил шансы «Эстегляля» в борьбе за путевку в плей-офф и укрепил позиции команды в группе.
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