Матч под контролем узбекских арбитров: «Эстегляль» одержал победу над катарским клубом

Встреча 4-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК, прошедшая в иракском городе Басра, вызвала особый интерес у узбекских футбольных болельщиков. Иранский клуб «Эстегляль» провел матч против катарской команды «Аль-Шамаль» и благодаря быстрому голу добился важной победы со счетом 1:0.

Это противостояние запомнилось не только действиями лидеров национальной сборной Узбекистана на поле, но и тем, что игру обслуживала полностью узбекистанская бригада арбитров.

Решающий удар на 1-й минуте и наши представители на поле

Судьба встречи была решена молниеносным голом сразу после стартового свистка:

Быстрый гол Асани: Не прошло и первой минуты игры, как Джоэль Асани точно поразил ворота соперника, выведя тегеранский клуб вперед — 1:0;

Машарипов отыграл все 90 минут: Капитан и полузащитник сборной Узбекистана Джалолиддин Машарипов вышел в основном составе «Эстегляля» и демонстрировал активную и яркую игру до самого конца матча;

Выход Ашурматова: Наш защитник Рустам Ашурматов начал встречу на скамейке запасных и по решению тренера вышел на поле на 90-й минуте, помогши своей команде удержать важный победный счет.

Узбекские арбитры в полном составе: международное доверие

Дисциплина и спорные моменты в матче контролировались опытными рефери из Узбекистана:

Главный судья и боковые помощники: Встречу обслуживал Аскер Наджафалиев. На боковых линиях ему помогали наши соотечественники Бахтиёрходжа Шавкатов и Руслан Серазитдинов;

Местные специалисты в системе VAR: За систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал Фирдавс Норсафаров, а ассистировал ему Абдурашид Худойберганов.

Этот успех на полях Элитной ЛЧ АФК улучшил шансы «Эстегляля» в борьбе за путевку в плей-офф и укрепил позиции команды в группе.