В Индонезии после пожара в медресе экземпляры Корана были найдены невредимыми

После пожара, произошедшего в округе Гарут провинции Западная Ява в Индонезии, экземпляры Корана, хранившиеся в медресе, были найдены невредимыми. Видеозапись инцидента широко распространилась в социальных сетях.

Сообщается, что 30 октября произошел пожар в медресе «Нурул Якин» и прилегающем к нему доме, принадлежащем гражданину по имени Уджанг Софьян. Огонь нанес серьезный ущерб зданиям, построенным из полупрочных строительных материалов.

Во время проведения работ по тушению пожара и охлаждению территории один из пожарных обратил внимание на красную полку внутри здания. Несмотря на то, что окружающие деревянные конструкции сгорели, а стены почернели, Кораны, хранившиеся на полке, остались целыми.

Сотрудник, находившийся на месте происшествия, снял это на видео, выразив удивление и благодарность словами: «Все остальное сгорело, а Коран — нет. Альхамдулиллях».

Руководитель службы пожарной безопасности и спасения округа Гарут Усеп Басуки Эко подтвердил, что сообщение о пожаре поступило в 13:45. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке.

Видеозапись инцидента вызвала множество обсуждений в социальных сетях.