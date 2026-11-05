Николас Кейдж живет в отеле: почему голливудская звезда остался без крова?

Голливудская звезда, обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж сообщил, что остался без жилья из-за оползня, произошедшего рядом с его роскошным домом в престижном калифорнийском городе Малибу, и теперь вынужден скитаться по отелям. Как сообщает издание Пеопле, известный актер неожиданно признался в этом во время своего выступления на мероприятии Лос-Анджелес Комик Кон.

«Сейчас я немного бездомный. Произошла неприятность с моим домом в Малибу, поэтому пока я живу из отеля в отель», — признался актер.

7,6-метровый обрыв у порога резиденции стоимостью 10,5 млн долларов

Николас Кейдж приобрел эту роскошную резиденцию в 2024 году за 10,5 млн долларов. Однако силы природы создали серьезную угрозу для дорогостоящей недвижимости:

Образование гигантской воронки: 8 сентября в районе дома произошел масштабный оползень глубиной около 7,6 метра и площадью 9 на 18 метров ;

Разрушение дорог и инфраструктуры: Обрыв смыл значительную часть основного подъездного пути, полностью лишив жителей возможности безопасно добираться до своих домов. Также были повреждены подземные коммуникации, включая газопроводы;

Смещение в сторону океана: Причиной инцидента стали сильная эрозия берега, мощные штормовые волны и аномально высокий прилив. Процесс разрушения не прекращается и продолжает расширяться в сторону океана.

Чрезвычайное положение в Малибу: десятки семей эвакуированы

Учитывая масштаб угрозы, городская администрация незамедлительно объявила режим чрезвычайного положения:

31 дом под угрозой: Жители 31 дома были эвакуированы в безопасные места;

Требование полной эвакуации: Владельцы 7 домов получили официальное предписание немедленно покинуть жилье из-за непосредственной угрозы обрушения, а еще 24 дома оказались заброшенными из-за отсутствия безопасных подъездных путей.

Другие громкие перемены в жизни актера

Стоит отметить, что Николас Кейдж на самом деле является племянником знаменитого кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Еще в начале своей карьеры он взял псевдоним, чтобы добиться успеха собственными силами и не оставаться в тени знаменитого родственника.

В мае текущего года стало известно, что актер официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола, данной при рождении, и закрепил в документах независимую фамилию Кейдж.