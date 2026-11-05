Николас Кейдж живет в отеле: почему голливудская звезда остался без крова?

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Николас Кейдж живет в отеле: почему голливудская звезда остался без крова?
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  • Голливудская звезда Николас Кейдж остался без жилья из-за оползня рядом с его домом стоимостью 10,5 млн долларов в Малибу и вынужден жить в отелях.
  • Произошедший 8 сентября обрыв высотой 7,6 метров разрушил дороги и коммуникации, что привело к эвакуации 31 семьи.
  • Из-за угрозы, возникшей в результате стихийного бедствия, городская администрация объявила режим чрезвычайного положения.

Голливудская звезда, обладатель премии «Оскар» Николас Кейдж сообщил, что остался без жилья из-за оползня, произошедшего рядом с его роскошным домом в престижном калифорнийском городе Малибу, и теперь вынужден скитаться по отелям. Как сообщает издание Пеопле, известный актер неожиданно признался в этом во время своего выступления на мероприятии Лос-Анджелес Комик Кон.

«Сейчас я немного бездомный. Произошла неприятность с моим домом в Малибу, поэтому пока я живу из отеля в отель», — признался актер.

7,6-метровый обрыв у порога резиденции стоимостью 10,5 млн долларов

Николас Кейдж приобрел эту роскошную резиденцию в 2024 году за 10,5 млн долларов. Однако силы природы создали серьезную угрозу для дорогостоящей недвижимости:

  • Образование гигантской воронки: 8 сентября в районе дома произошел масштабный оползень глубиной около 7,6 метра и площадью 9 на 18 метров;

  • Разрушение дорог и инфраструктуры: Обрыв смыл значительную часть основного подъездного пути, полностью лишив жителей возможности безопасно добираться до своих домов. Также были повреждены подземные коммуникации, включая газопроводы;

  • Смещение в сторону океана: Причиной инцидента стали сильная эрозия берега, мощные штормовые волны и аномально высокий прилив. Процесс разрушения не прекращается и продолжает расширяться в сторону океана.

Чрезвычайное положение в Малибу: десятки семей эвакуированы

Учитывая масштаб угрозы, городская администрация незамедлительно объявила режим чрезвычайного положения:

  • 31 дом под угрозой: Жители 31 дома были эвакуированы в безопасные места;

  • Требование полной эвакуации: Владельцы 7 домов получили официальное предписание немедленно покинуть жилье из-за непосредственной угрозы обрушения, а еще 24 дома оказались заброшенными из-за отсутствия безопасных подъездных путей.

Другие громкие перемены в жизни актера

Стоит отметить, что Николас Кейдж на самом деле является племянником знаменитого кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Еще в начале своей карьеры он взял псевдоним, чтобы добиться успеха собственными силами и не оставаться в тени знаменитого родственника.

В мае текущего года стало известно, что актер официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола, данной при рождении, и закрепил в документах независимую фамилию Кейдж.

Николас КейджМалибуLos Angeles Comic ConОползень
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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