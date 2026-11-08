Чемпионская гонка накаляется: «ПСЖ» одержал победу, а «Париж» поднялся на 2-е место

·46·Спорт
Чемпионская гонка накаляется: «ПСЖ» одержал победу, а «Париж» поднялся на 2-е место

10-й тур Лиги 1 Франции прошел успешно для столичных команд. На стадионе «Парк де Пренс» подопечные Луиса Энрике, «ПСЖ», в непростом матче против «Труа» вырвали минимальную победу со счетом 1:0.

В другом примечательном поединке тура клуб «Париж», ставший сенсацией Лиги 1, на выезде обыграл «Осер» и поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы.

Единственный гол Забарного и безголевая серия Торреса

Несмотря на то, что в матче против «Труа» парижане владели значительным преимуществом, им было непросто взломать оборону соперника:

  • Решающий удар защитника: Единственный мяч, решивший исход встречи, был забит на 39-й минуте — после розыгрыша стандарта Илья Забарный точно поразил ворота соперника, принеся своей команде ценную победу;

  • Ферран Торрес снова не смог отличиться: Испанский нападающий Ферран Торрес, отыгравший все 90 минут в линии атаки «ПСЖ», несмотря на активность, был вынужден завершить очередной матч без голов;

  • «Сухой» матч Сафонова: Матвей Сафонов, защищавший ворота, и линия обороны безошибочно нейтрализовали редкие контратаки гостей, сохранив счет на табло.

Очередная выездная победа «Парижа»

Набирающий обороты в лиге клуб «Париж» успешно прошел серьезное испытание на поле «Осера»:

  • Удар Синайоко: Гол, забитый Лассином Синайоко на 63-й минуте, обеспечил столичной команде уверенную выездную победу со счетом 1:0.

Турнирная таблица: парижские клубы в лидерах

После результатов 10-го тура в верхней части чемпионата Франции сложилась интересная картина:

  • «ПСЖ» — лидер: Действующие чемпионы, набрав 23 очка, укрепили свое единоличное лидерство в турнирной таблице;

  • «Париж» на 2-м месте: Второй столичный клуб, увеличив количество очков до 20, преследует лидеров и закрепился на 2-й позиции;

  • Нижняя часть таблицы: Потерпевший поражение «Осер» с 10 очками остался на 14-м месте, а «Труа» с 8 очками находится на опасной 16-й строчке.

ПСЖЧемпионат ФранцииЛига 1Илья Забарный
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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