Чемпионская гонка накаляется: «ПСЖ» одержал победу, а «Париж» поднялся на 2-е место
10-й тур Лиги 1 Франции прошел успешно для столичных команд. На стадионе «Парк де Пренс» подопечные Луиса Энрике, «ПСЖ», в непростом матче против «Труа» вырвали минимальную победу со счетом 1:0.
В другом примечательном поединке тура клуб «Париж», ставший сенсацией Лиги 1, на выезде обыграл «Осер» и поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы.
Единственный гол Забарного и безголевая серия Торреса
Несмотря на то, что в матче против «Труа» парижане владели значительным преимуществом, им было непросто взломать оборону соперника:
Решающий удар защитника: Единственный мяч, решивший исход встречи, был забит на 39-й минуте — после розыгрыша стандарта Илья Забарный точно поразил ворота соперника, принеся своей команде ценную победу;
Ферран Торрес снова не смог отличиться: Испанский нападающий Ферран Торрес, отыгравший все 90 минут в линии атаки «ПСЖ», несмотря на активность, был вынужден завершить очередной матч без голов;
«Сухой» матч Сафонова: Матвей Сафонов, защищавший ворота, и линия обороны безошибочно нейтрализовали редкие контратаки гостей, сохранив счет на табло.
Очередная выездная победа «Парижа»
Набирающий обороты в лиге клуб «Париж» успешно прошел серьезное испытание на поле «Осера»:
Удар Синайоко: Гол, забитый Лассином Синайоко на 63-й минуте, обеспечил столичной команде уверенную выездную победу со счетом 1:0.
Турнирная таблица: парижские клубы в лидерах
После результатов 10-го тура в верхней части чемпионата Франции сложилась интересная картина:
«ПСЖ» — лидер: Действующие чемпионы, набрав 23 очка, укрепили свое единоличное лидерство в турнирной таблице;
«Париж» на 2-м месте: Второй столичный клуб, увеличив количество очков до 20, преследует лидеров и закрепился на 2-й позиции;
Нижняя часть таблицы: Потерпевший поражение «Осер» с 10 очками остался на 14-м месте, а «Труа» с 8 очками находится на опасной 16-й строчке.
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