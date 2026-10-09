В Китае владелица ресторана подарила двум сотрудникам автомобили BMW

В городе Цзяоцзо китайской провинции Хэнань владелица ресторана подарила своим сотрудникам новые автомобили BMW. Таким образом она хотела избавить работников от необходимости ездить на работу на электроскутерах в плохую погоду. Об этом сообщает издание Оксу.Az.

Сообщается, что в конце сентября предпринимательница по имени Ма Яньли заметила, что сотрудники ресторана приезжают на работу на электроскутерах каждый день, и им трудно в дороге, особенно при ухудшении погодных условий.

После этого она решила поощрить сотрудников, показавших особые результаты в работе. Предпринимательница решила купить им новые автомобили и полностью покрыть расходы на машины.

«Во время собрания руководительница неожиданно отвезла сотрудников прямо в автосалон BMW. Деньги за автомобили были полностью выплачены заранее», — говорится в сообщении.

По мнению Ма Яньли, развивать ресторан без вклада каждого сотрудника невозможно. Издание Сут Чина Морнинг Пост уточняет, что автомобили были вручены двум лучшим сотрудникам ресторана.

Согласно данным, стоимость каждого автомобиля составила 45 тысяч долларов, то есть примерно 20 миллионов 222 тысячи казахстанских тенге.