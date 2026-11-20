Популярный рэпер Miyagi после почти девятилетнего перерыва открыл свою официальную страницу в социальных сетях. Также он объявил, что в декабре представит новый сольный альбом под названием SUSPENSE.

На новой странице артиста был опубликован короткий отрывок из песни «На дне», которая войдет в будущий альбом. Позже был представлен фрагмент композиции «Руины».

Новый альбом станет первой сольной работой Miyagi после пластинки Buster Keaton, вышедшей в июне 2019 года. На данный момент точная дата релиза, трек-лист и информация об участии других исполнителей в альбоме SUSPENSE не сообщаются.

Стоит отметить, что рэпер не вел активно свои личные социальные сети с 2017 года. Сообщается, что новую официальную страницу будет вести команда его лейбла Hajime Records.

При этом в марте 2026 года Miyagi представил альбом ANABIOS в сотрудничестве с Endshpil. Однако SUSPENSE станет его первым сольным альбомом более чем за семь лет.