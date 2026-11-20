«Маша и Медведь» покоряет мир: стало известно количество просмотров на Netflix
Российский мультсериал «Маша и Медведь» пользуется огромным успехом на международной стриминговой платформе Netflix. В первой половине 2026 года проекты франшизы набрали в общей сложности 49,1 миллиона просмотров. Общее время, затраченное на их просмотр, достигло 133,9 миллиона часов. Об этом сообщает РБК.
Интересно, что успех мультсериала не ограничивается только одним сезоном или отдельным проектом. Несколько сезонов основного сериала, а также его спин-оффы вызвали большой интерес у зрителей Netflix.
Какой сезон набрал больше всего просмотров?
В первой половине 2026 года основной мультсериал «Маша и Медведь» на Netflix посмотрели 40,4 миллиона раз. На просмотр этого проекта было потрачено в общей сложности 126,6 миллиона часов.
В разрезе сезонов самый высокий результат показал пятый сезон. Он набрал 11,6 миллиона просмотров. Следующие места заняли следующие сезоны:
Пятый сезон — 11,6 миллиона просмотров;
Первый сезон — 11 миллионов;
Второй сезон — 7,6 миллиона;
Третий сезон — 6,9 миллиона;
Четвертый сезон — 3,3 миллиона.
Эти цифры показывают, что не только новые серии, но и предыдущие сезоны мультсериала продолжают удерживать внимание международной аудитории.
Спин-оффы также собрали миллионы просмотров
Другие проекты франшизы «Маша и Медведь» также достигли достойных результатов на Netflix.
В частности, спин-офф «Легенда о 12 месяцах» набрал 6,8 миллиона просмотров. На просмотр этого проекта было потрачено 2,6 миллиона часов.
Первый сезон мультсериала «Машины страшилки» набрал 1,9 миллиона просмотров и 4,7 миллиона часов времени просмотра.
Netflix транслирует мультсериал более чем в 100 странах
Сотрудничество с Netflix также способствует укреплению позиций «Маши и Медведя» на международном рынке.
В июне текущего года стриминговая платформа приобрела права на новые сезоны мультсериала и продлила соглашение по ранее показанным сериям. Это позволило Netflix транслировать мультфильм более чем в 100 странах, включая такие государства, как США и Канада.
Успех франшизы не ограничивается англоязычными странами. Например, официальный немецкоязычный YouTube-канал «Маши и Медведя» в Германии вошел в топ-25 рейтинга по стране.
Этот канал имеет 6,95 миллиона подписчиков, а его видео набрали в общей сложности 3,7 миллиарда просмотров.
Таким образом, мультсериал «Маша и Медведь» демонстрирует свою мировую популярность благодаря миллионам просмотров на Netflix, миллиардам просмотров на YouTube и расширению географии международного распространения.
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