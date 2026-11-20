Российский мультсериал «Маша и Медведь» пользуется огромным успехом на международной стриминговой платформе Netflix. В первой половине 2026 года проекты франшизы набрали в общей сложности 49,1 миллиона просмотров. Общее время, затраченное на их просмотр, достигло 133,9 миллиона часов. Об этом сообщает РБК.

Интересно, что успех мультсериала не ограничивается только одним сезоном или отдельным проектом. Несколько сезонов основного сериала, а также его спин-оффы вызвали большой интерес у зрителей Netflix.

Какой сезон набрал больше всего просмотров?

В первой половине 2026 года основной мультсериал «Маша и Медведь» на Netflix посмотрели 40,4 миллиона раз. На просмотр этого проекта было потрачено в общей сложности 126,6 миллиона часов.

В разрезе сезонов самый высокий результат показал пятый сезон. Он набрал 11,6 миллиона просмотров. Следующие места заняли следующие сезоны: