Преодолевший 10 миллиардов километров БепиКоломбо приблизился к Меркурию
Космический аппарат БепиКоломбо, преодолевший расстояние в 10 миллиардов километров, достаточно приблизился к Меркурию и готовится выйти на его орбиту. Данная миссия является совместным проектом Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
Аппарат вынужден работать в экстремальных условиях: на поверхности Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, температура днем может достигать +430°К, а ночью опускаться до −180°К. Кроме того, планета постоянно подвергается воздействию мощной солнечной радиации.
Восьмилетний полет и 11-минутный опасный маневр
БепиКоломбо был запущен в 2018 году с космодрома во Французской Гвиане. Из-за сильного гравитационного притяжения Солнца аппарат был вынужден на протяжении всего пути постоянно снижать скорость (тормозить) и корректировать свою траекторию.
Используя гравитацию планет, аппарат за восемь лет совершил:
1 облет Земли,
2 облета Венеры,
6 облетов Меркурия.
При выходе на орбиту Меркурия аппарат ждет самое опасное испытание: чтобы гравитация планеты удержала его на орбите, БепиКоломбо должен за 11 минут снизить скорость до необходимого уровня. Если маневр пройдет не по плану, есть вероятность, что аппарат пролетит мимо планеты и улетит в глубины космоса.
Аспект миссии
Информация и детали
Организаторы
Европейское космическое агентство (ESA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)
Год и место запуска
2018 год, космодром во Французской Гвиане
Пройденный путь
10 миллиардов километров; гравитационные маневры (Земля — 1, Венера — 2, Меркурий — 6)
Температура и среда
Температура от +430°К до −180°К, мощная солнечная радиация
Испытание выходом на орбиту
Маневр по снижению скорости в течение 11 минут
Тайны планеты: лед, впадины и огромное ядро
До настоящего времени к Меркурию приближались только две миссии NASA: в 1970-х годах Маринер 10 пролетел мимо три раза, а в 2011 году «Мессенджер» вышел на орбиту, проработал четыре года и обнаружил лед в полярных кратерах.
С помощью новой миссии ученые намерены прояснить следующие вопросы:
Лед в кратерах: как лед сохраняется в кратерах планеты, несмотря на близость к Солнцу;
Загадочные впадины: причины происхождения тысяч геологически молодых впадин возрастом около 100 тысяч лет с крутыми стенками, расположенных группами, которые не связаны с ударами метеоритов;
Чрезвычайно большое металлическое ядро: характеристики огромного металлического ядра планеты, несмотря на то, что по размерам она меньше Луны.
На борту БепиКоломбо находятся сразу два орбитальных аппарата, которые после прибытия к Меркурию через несколько недель разделятся: аппарат ESA будет наблюдать за поверхностью с близкого расстояния, а аппарат JAXA — с более удаленной орбиты.
Как вы думаете, какие новые данные о появлении загадочных впадин на поверхности Меркурия и об огромном металлическом ядре планеты помогут нам понять эволюцию Солнечной системы? Оставляйте свои мысли в комментариях!
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