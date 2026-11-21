Космический аппарат БепиКоломбо, преодолевший расстояние в 10 миллиардов километров, достаточно приблизился к Меркурию и готовится выйти на его орбиту. Данная миссия является совместным проектом Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Аппарат вынужден работать в экстремальных условиях: на поверхности Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, температура днем может достигать +430°К, а ночью опускаться до −180°К. Кроме того, планета постоянно подвергается воздействию мощной солнечной радиации.

Восьмилетний полет и 11-минутный опасный маневр

БепиКоломбо был запущен в 2018 году с космодрома во Французской Гвиане. Из-за сильного гравитационного притяжения Солнца аппарат был вынужден на протяжении всего пути постоянно снижать скорость (тормозить) и корректировать свою траекторию.

Используя гравитацию планет, аппарат за восемь лет совершил: