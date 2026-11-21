Опубликована ранее не обнародованная фотография покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи вместе с его внучкой Захрой Мухаммади Голпайегани. Снимок был размещен 20 ноября на официальном сайте Хаменеи по случаю Всемирного дня ребенка и распространился в социальных сетях.

Согласно официальным иранским источникам, Захра родилась 18 декабря 2024 года. Она погибла в возрасте 14 месяцев 28 февраля 2026 года в результате авиаударов США и Израиля по Ирану. Девочка родилась в семье дочери Али Хаменеи, Бушры Хаменеи, и Мухаммада Джавада Мухаммади Голпайегани.

В сообщении, опубликованном официальными информационными каналами Ирана, говорится, что Али Хаменеи и его маленькая внучка погибли вместе в первые дни войны. Удар был нанесен и по резиденции верховного лидера в Тегеране. Сообщается, что мать Захры также скончалась в результате этой атаки.

Стоит отметить, что смерть Захры привлекла внимание общественности еще в июле 2026 года во время церемоний похорон Али Хаменеи. Тогда маленький гроб девочки, завернутый в иранский флаг, был выставлен в Большой молле Тегерана. Рядом с ним была установлена ее фотография, а сам гроб был размещен рядом с гробом Али Хаменеи. Эти кадры распространились в иранских и международных СМИ.