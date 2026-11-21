В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Челси» крупно уступил «Лидсу» на своем поле. Лондонцы проиграли на «Стэмфорд Бридж» со счетом 1:4. После этого результата команда Алонсо, проигравшая в третий раз за последние четыре тура, опустилась на 8-е место в турнирной таблице.

С первых минут встречи гости показали, что приехали не отсиживаться в обороне, а играть на победу. Несмотря на то, что «Челси» открыл счет благодаря голу Эмеги, это преимущество продлилось недолго.

На 25-й минуте Эмега вывел лондонцев вперед. Однако всего через три минуты Окафор сравнял счет. Таким образом, первый тайм завершился со счетом 1:1.

«Лидс» наказал «Челси» во втором тайме

После перерыва гости усилили активность в атаке. На 53-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти и вывел «Лидс» вперед.

Спустя шесть минут Окафор забил свой второй гол, увеличив разрыв до двух мячей. На 90+1-й минуте встречи Ааронсон поставил финальную точку — 1:4.

В итоге «Лидс» увез из Лондона важные три очка, а «Челси» потерпел крупное поражение на глазах у своих болельщиков.

Нестабильные результаты «Челси»

Подопечные Алонсо, проигравшие в третий раз за последние четыре матча чемпионата, с 16 очками опустились на 8-ю строчку турнирной таблицы.

«Лидс» же после этой победы довел количество очков до 17 и поднялся на 6-е место. Таким образом, гости вернулись из Лондона не только с крупной победой, но и с важным продвижением в таблице.

Подробности матча «Челси» — «Лидс»

АПЛ, 11-й тур

«Челси» — «Лидс» — 1:4

21 ноября. «Стэмфорд Бридж».

Голы: Эмега (25) — Окафор (28, 59), Калверт-Льюин (53, пенальти), Ааронсон (90+1).

«Челси»: Мартинес, Ачимпонг (Гюсто, 73), Фофана, Колвилл, Чаварриа (Кенда, 73), Лавия, Кайседо (Хендерсон, 22), Эстевао (Нету, 64), Палмер, Роджерс, Эмега (Уэлбек, 63).

«Лидс»: Траффорд, Джастин, Эльведи, Мухаррамович, Богл (Штах, 86), Ампаду, Танака (Родон, 86), Гудмундссон (Бард, 90+1), Лонгстафф (Уилсон, 90+1), Окафор (Ааронсон, 73), Калверт-Льюин.

Предупреждения: Гудмундссон (37), Лавия (48), Богл (68), Лонгстафф (84).

Итог: «Челси» с 16 очками на 8-м месте, «Лидс» с 17 очками на 6-й позиции.