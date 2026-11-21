Представительница Казахстана на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2026» Алина Ри выйдет на сцену в национальном костюме весом около 30 килограммов. Этот наряд, стоимость которого превышает 5 миллионов тенге (около 131,7 миллиона сумов), отличается необычным дизайном и подвижными крыльями. Об этом сообщает «Курсив Казахстан».

Национальный костюм под названием «Золотой орел: Дух Казахстана» был создан по мотивам государственного флага страны. В нем гармонично сочетаются основные элементы казахстанской символики, включая небесно-голубой фон, золотое солнце, парящего орла с широко расправленными крыльями и традиционные казахские национальные орнаменты.

Самая примечательная часть костюма — огромные золотые крылья. С помощью специального механизма они раскрываются на сцене, придавая образу особую эффектность. Длинный шлейф наряда во время движения символизирует полет орла над бескрайними степями. Головной убор также выполнен в соответствии с общей композицией в виде золотой короны в форме солнца.