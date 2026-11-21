Участница «Мисс Вселенная» выйдет на сцену в костюме с огромными крыльями весом 30 килограммов
Представительница Казахстана на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2026» Алина Ри выйдет на сцену в национальном костюме весом около 30 килограммов. Этот наряд, стоимость которого превышает 5 миллионов тенге (около 131,7 миллиона сумов), отличается необычным дизайном и подвижными крыльями. Об этом сообщает «Курсив Казахстан».
Национальный костюм под названием «Золотой орел: Дух Казахстана» был создан по мотивам государственного флага страны. В нем гармонично сочетаются основные элементы казахстанской символики, включая небесно-голубой фон, золотое солнце, парящего орла с широко расправленными крыльями и традиционные казахские национальные орнаменты.
Самая примечательная часть костюма — огромные золотые крылья. С помощью специального механизма они раскрываются на сцене, придавая образу особую эффектность. Длинный шлейф наряда во время движения символизирует полет орла над бескрайними степями. Головной убор также выполнен в соответствии с общей композицией в виде золотой короны в форме солнца.
Сообщается, что работа над созданием костюма была выполнена брендом SV Muse. Процесс подготовки начался в апреле текущего года и длился более полугода. Примечательно, что основная идея национального костюма была предложена самой Алиной Ри, представляющей Казахстан на конкурсе.
Для справки, Алина Ри является победительницей национального конкурса красоты «Мисс Казахстан – 2025». Она защищает честь Казахстана на международном конкурсе «Мисс Вселенная – 2026».
В этом году конкурс «Мисс Вселенная» проходит в Пуэрто-Рико. Показ национальных костюмов участниц начнется 22 ноября в 04:00 по времени Астаны. Гранд-финал конкурса и церемония коронации победительницы запланированы на 25 ноября в 05:00.
Ожидается, что выход Алины Ри в 30-килограммовом национальном костюме станет одним из самых ярких моментов конкурса.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…