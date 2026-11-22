Житель Руанды Калликсте Нзамвита привлек внимание мировой общественности тем, что живет в одиночестве уже 55 лет. По его словам, причиной тому стал сильный страх перед женщинами. Этот страх появился у мужчины в 16-летнем возрасте.

Чтобы избежать близкого общения с людьми, особенно с женщинами, Нзамвита обнес свой дом забором. Он живет в маленьком однокомнатном доме. В интервью телеканалу Афримакс ТВ он признался, что одна лишь близость к женщинам вызывает у него ужас.

Его состояние сравнивают с гинофобией — патологическим страхом перед женщинами. Однако официальных данных о том, что мужчине был поставлен именно такой диагноз, нет.

Интересно, что, несмотря на стремление Нзамвиты держаться подальше от женщин, местные жительницы регулярно помогают ему. Они оставляют за забором продукты питания и предметы первой необходимости.

Таким образом, благодаря поддержке женщин из своей общины, он продолжает жить, сохраняя дистанцию, которую считает для себя комфортной.