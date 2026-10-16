21-летний турецкий модель стал самым красивым мужчиной мира

·51·Культура
21-летний турецкий модель стал самым красивым мужчиной мира

21-летний турецкий модель Дилхан Диврикли одержал победу на международном конкурсе красоты среди мужчин «Mister Global 2026», проходившем в Таиланде. Он был признан самым достойным среди участников из разных стран мира. Финал конкурса состоялся 10 октября в городе Нонтхабури близ Бангкока. Об этом сообщает издание Türkiye Today.

В престижном международном конкурсе за главный приз боролись парни из различных государств. Перед финальным этапом участники около десяти дней провели в специальном лагере, участвуя в различных презентациях, фотосессиях и испытаниях. В этом процессе они имели возможность продемонстрировать свое мастерство не только через внешность, но и благодаря манерам поведения и выступлениям на сцене.

По итогам нескольких этапов конкурса Дилхан Диврикли вошел в тройку сильнейших финалистов вместе с представителями Нигерии и Филиппин. В итоге жюри объявило турецкого модель победителем. Нигериец Бетель Мбамара занял второе место, а филиппинец М.Дж. Ордиллано — третье.

Что известно о Дилхане Диврикли?

Kulrang futbolkada qo‘llarini qovushtirib turgan qora sochli yigit.

Как стало известно, в настоящее время Дилхан Диврикли проживает в Брюсселе. Его семья родом из турецкой провинции Афьонкарахисар. Молодой модель свободно говорит на четырех языках, а до этого также участвовал в различных конкурсах красоты.

Одним из его первых достижений в модельной сфере стала победа на национальном конкурсе Top Model of Türkiye. А успех на «Mister Global 2026» еще больше повысил его узнаваемость на международной арене.

Дилхан не хочет ограничиваться только модельной деятельностью. Он проявляет большой интерес к кинематографу и мечтает в будущем попробовать свои силы в качестве актера. Победа в международном конкурсе может открыть для него двери к новым возможностям в его дальнейших планах.

Что за конкурс «Mister Global»?

Mister Global 2023 tanlovining besh nafar g‘olibi sahnalarda mukofotlari bilan turibdi.

Международный конкурс мужской красоты «Mister Global» проводится с 2014 года. Ежегодно в нем принимают участие представители из разных стран мира, представляющие свои государства на международной сцене.

Победа Дилхана Диврикли на конкурсе 2026 года стала одним из важнейших достижений для представителя Турции. Теперь молодой модель может стремиться к покорению новых вершин не только в модельном бизнесе, но и в желаемой актерской карьере.

Дилхан ДивриклиMister Global 2026ТурцияБангкок
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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