В Южной Корее снижение уровня рождаемости приводит к резкому сокращению числа учеников в сельских школах. В одной из таких школ было принято неожиданное решение, чтобы заполнить пустующие классы и исполнить детскую мечту пожилых людей. Об этом сообщает СБС Кореан.

В 2019 году в начальной школе Тэгу, расположенной в уезде Канчжин провинции Чолла-Намдо, осталось всего 22 ученика. При том, что в 1980-х годах в каждом классе этой школы училось около 90 детей.

Поскольку детей для зачисления в первый класс не нашлось, администрация школы пригласила на обучение пожилых женщин, желающих освоить грамоту. В результате восемь женщин в возрасте от 56 до 80 лет стали первоклассницами.

Большинство из них в детстве не имели возможности ходить в школу. В те времена некоторые семьи требовали от дочерей заниматься домашними делами и присматривать за младшими братьями и сестрами, отдавая приоритет в получении образования мальчикам.

Среди них была и 70-летняя Хван Воль-гём. По ее словам, носить школьный портфель и ходить на уроки было ее мечтой с самого детства. Теперь же у нее появилась возможность осуществить эту мечту.

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Пожилые ученицы с большим интересом осваивали новые знания. Их учитель особо отметил, что они активно участвовали в уроках и просили дополнительные задания.

Это событие еще раз доказало, что возраст не может быть препятствием для стремления человека к знаниям.