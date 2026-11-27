Президент Международного союза велосипедистов (УКИ) Давид Лаппартьен минувшей ночью прибыл в столицу Узбекистана с официальным визитом. Высокого гостя в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова торжественно встретили представители Министерства спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации велосипедного спорта Узбекистана.

Программа визита и перспективы сотрудничества

В ходе поездки глава УКИ ознакомится с реформами по популяризации этого вида спорта в нашей стране, а также проведет важные переговоры:

Направление Запланированные мероприятия и цели Ознакомление с инфраструктурой Осмотр проводимых работ по развитию велоспорта в Узбекистане и созданных современных спортивных объектов Международное сотрудничество Проведение официальных встреч, направленных на дальнейшее укрепление партнерства между Узбекистаном и Международным союзом велосипедистов Новые инициативы Обсуждение вопросов создания регионального филиала Всемирного центра велоспорта в Ташкенте и реализации совместных проектов

Как вы считаете, какой импульс расширение сотрудничества с Международным союзом велосипедистов придаст результатам узбекских велогонщиков на международных соревнованиях?

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