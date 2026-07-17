В Джизаке произошел пожар в школе

·0·Общество
В Джизаке произошел пожар в школе

В одной из школ Галляаральского района Джизакской области произошел пожар. Инцидент был зафиксирован утром 17 июля, на место происшествия незамедлительно прибыли спасатели службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным областного управления по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в 08:24. В нем говорилось, что возгорание произошло на крыше здания школы, расположенной на территории махалли «Самарканд» Галляаральского района.

Получив сообщение об инциденте, пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и в короткие сроки ликвидировали огонь. Благодаря быстрым действиям удалось спасти от огня 450 квадратных метров площади школы.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания и размер нанесенного материального ущерба устанавливаются соответствующими специалистами.

Ответственные ведомства продолжают расследование по факту происшествия.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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