16 тысяч долларов за отправку на работу в Израиль: житель Ургута задержан

В Ургутском районе Самаркандской области в ходе оперативного мероприятия был задержан мужчина, обещавший отправить гражданина на работу в Израиль. Сообщается, что он был пойман с поличным при получении 2 тысяч долларов из оговоренных 16 тысяч.

Обещал трудоустройство за рубежом

Согласно представленным данным, гражданин Р.Б. пообещал другому гражданину — Р.М. — отправить его на работу в Израиль.

За эту услугу он потребовал 16 тысяч долларов США. Однако наличие у него полномочий на законную отправку граждан на работу за рубеж не подтверждено.

Задержан при получении 2 тысяч долларов

Оперативное мероприятие было проведено отделом Департамента при Генеральной прокуратуре по Ургутскому району совместно с другими правоохранительными органами.

В ходе него подозреваемый был задержан в момент получения 2 тысяч долларов из оговоренной суммы. Деньги были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 25 и 168 Уголовного кодекса.

Статья 25 Уголовного кодекса предусматривает приготовление к преступлению и покушение на преступление, а статья 168 — мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и проверке наличия других пострадавших.

Желающим работать за рубежом следует быть бдительными

Специалисты рекомендуют обращаться для трудоустройства за рубежом только через организации, имеющие официальные полномочия, не передавать деньги без ознакомления с договором и проверять документы при требовании крупных сумм предоплаты.

Также отмечается, что перевод средств на личную карту или передача наличных без каких-либо официальных документов может затруднить их последующий возврат.

Подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.