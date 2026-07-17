16 тысяч долларов за отправку на работу в Израиль: житель Ургута задержан
В Ургутском районе Самаркандской области в ходе оперативного мероприятия был задержан мужчина, обещавший отправить гражданина на работу в Израиль. Сообщается, что он был пойман с поличным при получении 2 тысяч долларов из оговоренных 16 тысяч.
Обещал трудоустройство за рубежом
Согласно представленным данным, гражданин Р.Б. пообещал другому гражданину — Р.М. — отправить его на работу в Израиль.
За эту услугу он потребовал 16 тысяч долларов США. Однако наличие у него полномочий на законную отправку граждан на работу за рубеж не подтверждено.
Задержан при получении 2 тысяч долларов
Оперативное мероприятие было проведено отделом Департамента при Генеральной прокуратуре по Ургутскому району совместно с другими правоохранительными органами.
В ходе него подозреваемый был задержан в момент получения 2 тысяч долларов из оговоренной суммы. Деньги были изъяты в качестве вещественных доказательств.
Возбуждено уголовное дело
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 25 и 168 Уголовного кодекса.
Статья 25 Уголовного кодекса предусматривает приготовление к преступлению и покушение на преступление, а статья 168 — мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и проверке наличия других пострадавших.
Желающим работать за рубежом следует быть бдительными
Специалисты рекомендуют обращаться для трудоустройства за рубежом только через организации, имеющие официальные полномочия, не передавать деньги без ознакомления с договором и проверять документы при требовании крупных сумм предоплаты.
Также отмечается, что перевод средств на личную карту или передача наличных без каких-либо официальных документов может затруднить их последующий возврат.
Подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.
…