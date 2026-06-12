В Стамбуле

·20·Общество
В Стамбуле

В результате страшного дорожно-транспортного происшествия в турецком Стамбуле погибла семья из Узбекистана — муж, жена и их двухмесячный ребенок. О трагедии сообщили местные СМИ, в частности издание Хюрриет.

Сообщается, что инцидент произошел 11 июня около 06:00 утра на Северной Мармаринской автомагистрали в районе Чекмекёй. Легковой автомобиль под управлением 29-летнего Садыка Гундена, возвращавшегося из аэропорта имени Сабихи Гёкчен, на высокой скорости врезался в ехавший в попутном направлении грузовик.

В результате столкновения легковой автомобиль оказался зажат под грузовиком. Водитель Садык Гунден, его супруга — 31-летняя гражданка Узбекистана Азиза Хатамова Гунден, а также их 2-месячный сын Тимурхан Гунден оказались заблокированы в искореженном салоне.

Прибывшие на место спасательные службы извлекли пострадавших из машины, однако, к сожалению, спасти их жизни не удалось.

По имеющимся данным, семья проживала в районе Санджактепе, у них остался еще один 3-летний ребенок. В момент трагедии его не было с родителями.

Также сообщается, что младенец Тимурхан недавно прошел обряд обрезания, и семья планировала провести праздничное торжество.

СтамбулТурцияДТПУзбекистанПроисшествия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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