Началась выдача пропусков: напомнили о важных условиях для абитуриентов

В Узбекистане начался процесс выдачи пропусков для абитуриентов, участвующих во вступительных тестовых испытаниях в высшие учебные заведения.

Абитуриенты могут скачать документ онлайн. Однако в день тестирования существует несколько строгих требований, связанных с пропуском — их несоблюдение приведет к недопуску на экзамен.

Где можно получить пропуск?

Пропуска для участия во вступительных экзаменах предоставляются через портал my.uzbmb.uz.

Абитуриенты могут скачать документ в личном кабинете в разделе «Комплекс предметов».

Также существует возможность получить пропуск через сервис my.uzbmb.uz/allow/bachelor-allow.

Какие данные потребуются?

Для скачивания пропуска абитуриент должен ввести паспортные данные и ПИНФЛ.

После скачивания документа рекомендуется его распечатать, так как в день тестирования пропуск требуется в бумажном виде.

Что обязательно в день тестирования?

Согласно действующему порядку, для допуска к тестовым испытаниям абитуриент должен предъявить два основных документа:

оригинал паспорта или ID-карту;

распечатанный пропуск.

Абитуриенты, пришедшие с копией паспорта или другим документом, к тестированию не допускаются.

Опоздание также ведет к отстранению от экзамена

Абитуриенты обязаны прибыть на территорию проведения тестирования не позднее времени, указанного в пропуске.

Лица, опоздавшие к установленному времени, к экзамену не допускаются. Поэтому в день тестирования важно заранее предусмотреть время на дорогу, транспорт и прохождение проверочных процедур.

Для абитуриентов начался ответственный этап

Выдача пропусков означает, что вступительные экзамены уже близко. Теперь абитуриенты должны серьезно контролировать не только подготовку, но и документы, а также порядок действий в день тестирования.

Даже отсутствие оригинала документа или опоздание на несколько минут может повлиять на результаты многолетней подготовки.