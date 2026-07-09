В Ташкенте произошел взрыв на подстанции

·64·Общество
В Ташкенте произошел взрыв на подстанции

Вечером 8 июля на одной из электрических подстанций, расположенных в Алмазарском районе города Ташкента, произошло чрезвычайное происшествие.

По данным столичного Управления по чрезвычайным ситуациям, в 20:23 поступило сообщение о возгорании электрического щита на подстанции, расположенной на улице Малая кольцевая дорога.

На место происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные расчеты и специальная техника. В результате предварительной проверки установлено, что причиной инцидента стало короткое замыкание высоковольтных электрических кабелей.

Как сообщили ответственные лица, в результате происшествия пострадавших нет. Ситуация была взята под контроль оперативными службами, проведены работы по устранению неисправности.

По факту случившегося ведется дополнительное расследование.

ТашкентОлмазорКичик Халка Юли
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