На перевале «Камчик» полностью сгорел автомобиль Лакетти
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На перевале «Камчик» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Лакетти.
Согласно имеющимся данным, инцидент произошел 11 июля на автомобильной дороге А-373 «Ташкент–Долина». Водитель не справился с управлением, и машина врезалась в металлическое ограждение.
В результате столкновения произошло короткое замыкание в электропроводке автомобиля, после чего Лакетти загорелся.
Сообщается, что водитель успел вовремя покинуть транспортное средство. Спасатели ликвидировали возгорание.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины пожара и другие детали инцидента.
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