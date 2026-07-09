В Гиссаре редкий снежный барс попал в фотоловушку

Установленные в Гиссарских горах фотоловушки запечатлели еще одно редкое животное. На этот раз в объектив попал редкий снежный барс, что в очередной раз подтвердило его присутствие на данной территории.

Об этом сообщило Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Специалисты отмечают, что снежный барс является одним из самых редких и малоизученных хищников в Центральной Азии. Его фиксация в естественной среде обитания свидетельствует о сохранении экосистемы региона.

Для справки: снежный барс как вид, находящийся под угрозой исчезновения, занесен в Красную книгу Узбекистана и Красный список Международного союза охраны природы. В связи с этим защита этого редкого животного и сохранение среды его обитания остаются одной из важнейших задач экологов.