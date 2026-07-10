В Денау выявлено незаконное преподавание религиозных уроков 22 детям

·29·Общество
В Денау выявлено незаконное преподавание религиозных уроков 22 детям

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности и органов внутренних дел, были выявлены случаи незаконного религиозного обучения в Сурхандарьинской и Ферганской областях.

Как стало известно, житель Денауского района Сурхандарьинской области, 1985 года рождения, ранее судимый, не имея специального религиозного образования и соответствующей лицензии, проводил религиозные занятия для несовершеннолетних у себя дома.

Согласно материалам следствия, с июня текущего года он принял и обучал 22 детей 2011–2019 годов рождения. Дети, приехавшие из Денауского и Алтынсайского районов, проживали в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, а с их родителей взималась плата в размере от 500 тысяч сумов до 100 долларов США ежемесячно.

Группа детей сидит в комнате вокруг стола и читает книги.

Аналогичный случай был выявлен в Риштанском районе Ферганской области. Установлено, что женщина 1971 года рождения у себя дома без какого-либо официального разрешения проводила религиозное обучение для 5 детей 2011–2017 годов рождения, прибывших из Багдадского и Язъяванского районов. В ходе проверки литература, использовавшаяся на занятиях, была изъята в качестве вещественных доказательств.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по обоим фактам по части 2 статьи 229-2 Уголовного кодекса (нарушение порядка преподавания религиозного вероучения) и начали следственные действия.

Кроме того, в отношении родителей детей были приняты меры в соответствии со статьей 47 Кодекса об административной ответственности. С ними также были проведены профилактические беседы об обязанностях по воспитанию и обучению детей.

ДенауСурхандарьяФерганаАлтынсайРиштан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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