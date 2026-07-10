Охота на «газовиков»: в Ферганской долине один за другим задержаны нечистые на руку должностные лица...

·1·Общество
Охота на «газовиков»: в Ферганской долине один за другим задержаны нечистые на руку должностные лица...

В Ферганской, Наманганской и Андижанской областях разоблачен ряд ответственных лиц сферы, обещавших незаконное подключение к сети природного газа, оформление новых абонентских счетов, а также сокращение крупных задолженностей за газ. В ходе оперативных мероприятий, проведенных Департаментом при Генеральной прокуратуре, они были задержаны с поличным. Zamin.uz представляет подробности этих уголовных дел.

Фергана: Деньги за документы потрачены на личные нужды

В ходе доследственной проверки, проведенной Риштанским районным отделом Департамента, были выявлены противоправные действия сотрудников отдела газоснабжения «Риштантумангаз» С.Ш. и М.О. Выяснилось, что они пообещали гражданину Х.У. подключить его дом к сети природного газа и оформить соответствующие документы. Взамен они путем мошенничества получили 5,2 миллиона сумов, которые потратили на свои личные нужды.

Наманган: Инженеры, получавшие деньги в служебном кабинете и через сторожа

В двух районах Наманганской области ведущие инженеры предприятий газоснабжения были задержаны на месте преступления:

  • В Уйчинском районе: ведущий инженер отдела «Уйчитумангаз» Б.Д. был задержан в своем служебном кабинете при получении 4,5 миллиона сумов за подключение дома гражданина к газовой сети и установку счетчика.

  • В Чартакском районе: ведущий инженер отдела «Янгикургантумангаз» А.А. использовал в качестве посредника сторожа филиала для подключения дома гражданина к сети и открытия нового абонентского счета. Он был задержан оперативниками в момент получения 4,8 миллиона сумов через сторожа.

Андижан: Цена «сокращения» долга в 76 миллионов — 500 долларов

В Избасканском районе Андижанской области были разоблачены бывшие должностные лица, пытавшиеся обмануть предпринимателя и присвоить крупную сумму денег. Бывшие начальники отделов филиала газоснабжения «Худудгаз Андижан» А.И. и К.Ю. вошли в доверие к предпринимателю. Они пообещали бизнесмену сократить начисленную через систему задолженность в размере 76 миллионов сумов, потребовав за это 500 долларов США. Они были задержаны с поличным в момент возврата части этих денег — 2,3 миллиона сумов — предпринимателю.

Результаты оперативных мероприятий: кто, где и с какой суммой был задержан?

Для более наглядного представления ситуации ознакомьтесь с таблицей, предоставленной Департаментом Генеральной прокуратуры:

Область и район

Ответственное лицо и должность

Обещанная «услуга»

Незаконно полученная сумма

Фергана (Риштан)

С.Ш. и М.О. (сотрудники отдела)

Подключение к газу и оформление документов

5,2 млн сумов

Наманган (Уйчи)

Б.Д. (ведущий инженер)

Подключение к сети и установка счетчика

4,5 млн сумов

Наманган (Чартак)

А.А. (ведущий инженер)

Подключение к газу и открытие нового абонентского счета

4,8 млн сумов (через сторожа)

Андижан (Избаскан)

А.И. и К.Ю. (бывшие начальники отделов)

Сокращение долга предпринимателя в 76 млн сумов

500 долларов США

Официальное заявление: Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, по всем данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время следственные действия в отношении этих лиц продолжаются.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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