6-летний ребенок погиб под колесами автомобиля на месте происшествия

·38·Общество
6-летний ребенок погиб под колесами автомобиля на месте происшествия

1 июля текущего года в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Согласно полученным данным, инцидент произошел на улице Чулдарахт. Двигавшийся автомобиль марки Tracker совершил наезд на 6-летнего ребенка, выбежавшего на проезжую часть.

На видеозаписи инцидента видно, как ребенок попадает под переднюю часть автомобиля, после чего машина продолжает движение. В результате трагического происшествия ребенок скончался на месте.

Сообщается, что девочка, кричащая на видео и зовущая на помощь, является сестрой погибшего ребенка.

На данный момент официальные ведомства не предоставили дополнительной информации по данному факту. Причины ДТП и правовая оценка действий водителя будут установлены в ходе следствия.

ТошкентМирзо УлугбекTracker
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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