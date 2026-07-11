Водитель, обвинивший сотрудников ДПС, позже признал свою ошибку и извинился

·21·Общество
Водитель, обвинивший сотрудников ДПС, позже признал свою ошибку и извинился

В Андижанской области в отношении водителя, который намеренно скрыл государственный номерной знак автомобиля, были приняты административные меры в соответствии с законодательством. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления безопасности дорожного движения.

Как стало известно, гражданин, занимающийся услугами по вскрытию дверей, управлял автомобилем Matiz, передний и задний государственные номерные знаки которого были закрыты черным целлофаном. Инспектором ДПС в отношении водителя были оформлены соответствующие документы.

Выяснилось, что этот же водитель совершил аналогичное правонарушение 10 дней назад. Тогда его остановили за то, что он передвигался с номерным знаком, заклеенным скотчем, и после профилактической беседы отпустили с предупреждением. Однако водитель не сделал из этого соответствующих выводов.

После этого гражданин опубликовал в социальных сетях видео, в котором критиковал сотрудников ДПС. Однако позже он признал, что его действия были неправомерными, и заявил, что не имеет претензий к мерам, принятым в рамках закона. Он также принес извинения своим подписчикам.

По данному факту в отношении водителя был составлен административный протокол на основании статьи 127 Кодекса об административной ответственности. Транспортное средство было временно помещено на штрафстоянку.

АндижонMatiz
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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