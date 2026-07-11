В Ферганской области менеджер угольного склада подозревается в хищении 1,7 млрд сумов

·29·Общество
В Ферганской области менеджер угольного склада подозревается в хищении 1,7 млрд сумов

В Багдадском районе Ферганской области выявлено хищение угля в особо крупном размере. По предварительным данным, менеджер склада мог присвоить продукции на сумму около 1,7 миллиарда сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведутся следственные действия.

Пропало более 1,6 тысячи тонн угля

Багдадский районный отдел Департамента при Генеральной прокуратуре провел доследственную проверку по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства.

В ходе проверки на угольном складе, принадлежащем ООО J.K., был выявлен факт крупного хищения.

Сообщается, что менеджер склада Х.М. подозревается в хищении путем присвоения вверенного ему и находящегося в его материальной ответственности импортного угля в объеме 1 658,53 тонны.

Какой ущерб нанесен предприятию?

Согласно предварительным расчетам, в результате данных действий предприятию был нанесен материальный ущерб в размере 1,7 миллиарда сумов.

Подробная информация о том, каким способом и в течение какого времени уголь вывозился со склада, пока не разглашается.

Возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 Уголовного кодекса — хищение путем присвоения или растраты.

В настоящее время в рамках дела продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, расчет нанесенного ущерба и проверку возможных соучастников.

ФарғонаБағдодБош прокуратура
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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