В Сергели конфисковано 138 кустов запрещенных растений

В Сергелийском районе выявлен факт незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности в рамках мероприятий «Безопасная и здоровая страна», было обнаружено 138 кустов запрещенных наркосодержащих растений.

Изъятые растения были оформлены в качестве вещественных доказательств и направлены в Экспертно-криминалистический центр ГУВД города Ташкента.

По данному факту сотрудники УКД ОВД Сергелийского района проводят доследственную проверку. По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка.

В ответственных ведомствах сообщили, что рейды по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств продолжаются.