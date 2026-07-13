В Сергели конфисковано 138 кустов запрещенных растений

·40·Общество
В Сергели конфисковано 138 кустов запрещенных растений

В Сергелийском районе выявлен факт незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности в рамках мероприятий «Безопасная и здоровая страна», было обнаружено 138 кустов запрещенных наркосодержащих растений.

Изъятые растения были оформлены в качестве вещественных доказательств и направлены в Экспертно-криминалистический центр ГУВД города Ташкента.

По данному факту сотрудники УКД ОВД Сергелийского района проводят доследственную проверку. По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка.

В ответственных ведомствах сообщили, что рейды по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств продолжаются.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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