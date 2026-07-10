O‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqda

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda jarima maydonchasi tizimi elektron shaklga o‘tmoqda

O‘zbekistonda jarima maydonchasiga olib ketilgan transport vositalarini qaytarish tartibi o‘zgaradi. 2024 yil 1 avgustdan boshlab ruxsatnomalar faqat elektron shaklda rasmiylashtiriladi.

Bu jarayon «Jarima maydonchasi» axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Avtomobil egasiga maxsus QR-kodli ruxsatnoma beriladi.

Tizim Soliq qo‘mitasi va Raqamli texnologiyalar vazirligi ma’lumotlar bazasi bilan bog‘lanadi. Natijada mashinaning rusumi, davlat raqami, maydonchada qancha vaqt turgani va to‘langan xizmat haqi avtomatik tarzda qayd etiladi.

Mazkur tartib qog‘oz hujjatlar bilan bog‘liq ovoragarchiliklarni kamaytirishi kutilmoqda. Shu bilan birga, jarima maydonchalaridagi to‘lovlar va ma’lumotlar elektron nazoratga olinadi.

Jarima maydonchasiQR-kodO‘zbekistonAvtomobilElektron tizimMinsifra
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiSardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiBugun, 13:15«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadi«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadiBugun, 13:12Namanganda 108 yoshni qarshi olgan Ibrohim hoji ota vafot etdiNamanganda 108 yoshni qarshi olgan Ibrohim hoji ota vafot etdiBugun, 12:56Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandiMirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandiBugun, 12:44Boy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlarBoy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlarBugun, 12:44O‘zbekistonda havo harorati 46 darajagacha chiqishi kutilmoqdaO‘zbekistonda havo harorati 46 darajagacha chiqishi kutilmoqdaBugun, 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija