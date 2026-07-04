Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)

·45·Sport
Abbos Fayzullayev tog‘asi bilan bog‘liq armonini oshkor qildi (video)

O‘zbekiston milliy terma jamoasi hamda Turkiyaning "Istanbul Başakşehir" klubi futbolchisi Abbos Fayzullayev Sports Uz YouTube kanaliga bergan intervyusida hayotidagi eng yaqin insonlardan biri — tog‘asi haqida samimiy xotiralari bilan o‘rtoqlashdi.

Futbolchi yoshligidan buyon tog‘asi uning birorta ham uchrashuvini stadiondan tomosha qilmaganini, buning esa o‘ziga xos sababi borligini aytdi.

"Yoshligimdan tog‘am biror marta ham o‘yinimga kelmagan. Sababini so‘raganimda: 'O‘yiningni ko‘rishga arziydigan darajaga chiqqaningda boraman', degandilar. Afsuski, nasib qilmadi. Hozir ham har safar maydonga chiqqanimda tribunaga qarayman, tog‘amni izlayman. U kishining kelib o‘yinimni ko‘rishi men uchun armon bo‘lib qolgan. Tog‘amni hayotimda juda katta o‘rni bor edi, ularni ikkinchi otam deb bilaman. Yoshligimdan menga juda katta yordam berganlar", — dedi Abbos Fayzullayev.

Futbolchining ushbu samimiy e’tirofi muxlislarni befarq qoldirmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab foydalanuvchilar uning so‘zlari ta’sirli chiqqanini ta’kidlab, tog‘asining xotirasiga hurmat bajo keltirishdi hamda Abbosga kelgusi faoliyatida yanada ulkan muvaffaqiyatlar tilashmoqda.

Abbos FayzullayevO'zbekiston milliy jamoasiTurkiyaning Istanbul Bashakshehir klubuSports UzIstanbul Bashakshehir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvArsenal nishonidagi Bruno Guimaraes va Martin Odegaard: JCh-2026dagi katta toʻqnashuvBugun, 12:10Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Lionel Messi Kabo-Verde bilan oʻyindan soʻng: “Maydonda ayamay tepishdi, keyin esa rasmga tushishni soʻrashdi”Bugun, 11:55Radimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiRadimov Muhammad Salohning jismoniy holatidan xavotir bildirdiBugun, 11:16Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Argentina katta yo‘qotishga uchradi: Fakundo Medina kecha jarohat oldi...Bugun, 11:14Misr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiMisr futbolchisi Muhammad Xani maydonda hushini yo‘qotdiBugun, 11:10Kolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiKolumbiya g‘alaba qozondi, ammo Jon Kordoba jiddiy jarohat oldiBugun, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi