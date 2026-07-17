На пересечении Дурмон йули и Газалкент произошло серьезное ДТП

В Ташкенте 16 июля вечером произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием служебных мотоциклов. Около 18:30 на пересечении улицы Дурмон йули и улицы Газалкент в Мирзо-Улугбекском районе мотоциклы под управлением трех инспекторов ДПС столкнулись с автомобилем Onix.

В результате происшествия один из инспекторов получил тяжелые травмы и скончался на месте. Другим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В социальных сетях распространились сообщения о том, что инцидент произошел во время сопровождения кортежа. Официальные ведомства опровергли эту информацию и попросили граждан не распространять недостоверные сведения.

По факту ДТП начата доследственная проверка. Точные причины происшествия и действия участников будут изучены в ходе расследования.