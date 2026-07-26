Шоҳжаҳон Эргашев ваъдасини бажарди: Урвановга бир раунд етди (видео)
Шоҳжаҳон Эргашев Тошкентдаги мухлислари олдида узоқ жанг ўтказмади. Ўзбекистонлик боксчи марказий баҳс бошланишидан аввал рақибини илк раундда мағлуб этишини бир неча бор айтган эди — «Ҳумо Арена»да унинг башорати деярли сценарийдек амалга ошди.
Марк Урванов биринчи уч дақиқаликни ҳам тўлиқ якунлай олмади. Эргашевнинг босими ва кучли зарбаларидан кейин ҳакам баҳсни тўхтатди ҳамда ўзбекистонлик спортчига техник нокаут орқали ғалаба ёзилди.
«Ҳумо Арена»даги марказий жанг узоққа чўзилмади
25 июль куни Тошкентдаги «Ҳумо Арена» мажмуасида All Stars профессионал бокс оқшоми ташкил этилди. Турнирнинг асосий жангида Шоҳжаҳон Эргашев россиялик Марк Урвановга қарши рингга кўтарилди. Жанг олдидан Урванов Эргашевга кескин мурожаат қилиб, уни мағлуб этишини даъво қилган эди.
Бироқ рингда воқеалар бутунлай бошқа сценарий бўйича ривожланди. Эргашев биринчи гонгданоқ ташаббусни эгаллаб, рақибига масофа топиш ва ўз режасини ишга тушириш имконини бермади.
Эргашев айтган ваъдасини бажарди: Урванов биринчи раундда техник нокаутга учради.
Россиялик боксчи зарбалар сериясидан кейин жангни хавфсиз давом эттира олмайдиган ҳолатга тушди. Ҳакам вазиятга аралашиб, баҳсни муддатидан олдин якунлади.
Рақамларда тезкор ғалаба
Асосий кўрсаткич
Натижа
Турнир
All Stars профессионал бокс оқшоми
Манзил
«Ҳумо Арена», Тошкент
Марказий жанг
Шоҳжаҳон Эргашев — Марк Урванов
Ғолиб
Шоҳжаҳон Эргашев
Ғалаба усули
Техник нокаут
Раунд
Биринчи раунд
Эргашевнинг янги рекорди
27 ғалаба, 2 мағлубият
Урвановнинг янги рекорди
26 ғалаба, 9 мағлубият, 2 дуранг
Жанг олдидан очиқ манбалар Эргашевнинг рекордини 26–2, Урвановникини эса 26–8–2 кўринишида қайд этган эди. Шу боис марказий баҳсдан кейинги натижалар мос равишда 27–2 ва 26–9–2 га ўзгарди.
Эргашев учун бу ғалаба нима англатади?
Шоҳжаҳон Эргашев 2023 йилда супер енгил вазн тоифасида IBF чемпиони Субриэль Матиасга қарши жаҳон камари учун жанг қилган. Ўша баҳсда пуэрто-риколик боксчи камарини ҳимоя қилган эди.
Эргашев учун Урванов устидан қозонилган тезкор ғалаба бир нечта жиҳатдан муҳим:
профессионал рингдаги 27-ғалаба қўлга киритилди;
кучли зарба бериш қобилияти яна бир бор намоён қилинди;
Тошкентдаги марказий жанг ишончли якунланди;
юқори даражадаги кейинги рақибларга қарши баҳс учун даъво кучайди.
Бу натижанинг ўзи Эргашевни дарҳол чемпионлик жангига олиб чиқмайди. Аммо фаолиятни юқори даражада давом эттириш учун унга айнан шундай — ишончли, тезкор ва савол қолдирмайдиган ғалабалар зарур эди.
Урванов ўзбекистонликлар қаршисида яна тўхтатилди
Марк Урванов учун Тошкентдаги навбатдаги жанг ҳам муваффақиятсиз якунланди. Россиялик боксчи 2025 йил ноябрида Шаҳрам Ғиёсовга қарши баҳсда ҳам муддатидан аввал мағлуб бўлган. Аввалроқ у Хуршидбек Расулжонов билан жангда ҳам ғалаба қозона олмаган эди.
Урванов Эргашев билан тўқнашув олдидан ишончли баёнотлар бериб, рақибини қаттиқ танқид қилганди. Аммо рингдаги жавобга бир раунднинг ўзи етарли бўлди.
Энди навбат каттароқ жангда
Шоҳжаҳон Эргашев ўз вазифасини ортиқча вақт сарфламасдан бажарди. Энди унинг кейинги рақиби ҳал қилувчи аҳамият касб этади: яна бир оралиқ жангми ёки жаҳон рейтингларида юқори ўринда турган боксчига қарши катта синовми?
«Ҳумо Арена»даги натижа бир нарсани кўрсатди — Эргашевнинг зарба кучи ҳамон асосий қурол бўлиб қолмоқда. Бироқ чемпионлик йўлига тўлиқ қайтиш учун бу кучни юқори даражали рақибга қарши ҳам намойиш этиш талаб қилинади.
Сизнингча, Шоҳжаҳон Эргашев кейинги жангини қайси машҳур боксчига қарши ўтказиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва тезкор ғалаба ҳақидаги хабарни Telegram’да бокс мухлислари билан улашинг.
Боксчи Марк Урванов Шоҳжаҳон Эргашевнинг манзилига мана шундай "тош отган" эди:
…