Шоҳжаҳон Эргашев ваъдасини бажарди: Урвановга бир раунд етди (видео)

·121·Спорт
Шоҳжаҳон Эргашев ваъдасини бажарди: Урвановга бир раунд етди (видео)

Шоҳжаҳон Эргашев Тошкентдаги мухлислари олдида узоқ жанг ўтказмади. Ўзбекистонлик боксчи марказий баҳс бошланишидан аввал рақибини илк раундда мағлуб этишини бир неча бор айтган эди — «Ҳумо Арена»да унинг башорати деярли сценарийдек амалга ошди.

Марк Урванов биринчи уч дақиқаликни ҳам тўлиқ якунлай олмади. Эргашевнинг босими ва кучли зарбаларидан кейин ҳакам баҳсни тўхтатди ҳамда ўзбекистонлик спортчига техник нокаут орқали ғалаба ёзилди.

«Ҳумо Арена»даги марказий жанг узоққа чўзилмади

25 июль куни Тошкентдаги «Ҳумо Арена» мажмуасида All Stars профессионал бокс оқшоми ташкил этилди. Турнирнинг асосий жангида Шоҳжаҳон Эргашев россиялик Марк Урвановга қарши рингга кўтарилди. Жанг олдидан Урванов Эргашевга кескин мурожаат қилиб, уни мағлуб этишини даъво қилган эди.

Бироқ рингда воқеалар бутунлай бошқа сценарий бўйича ривожланди. Эргашев биринчи гонгданоқ ташаббусни эгаллаб, рақибига масофа топиш ва ўз режасини ишга тушириш имконини бермади.

Эргашев айтган ваъдасини бажарди: Урванов биринчи раундда техник нокаутга учради.

Россиялик боксчи зарбалар сериясидан кейин жангни хавфсиз давом эттира олмайдиган ҳолатга тушди. Ҳакам вазиятга аралашиб, баҳсни муддатидан олдин якунлади.

Рақамларда тезкор ғалаба

Асосий кўрсаткич

Натижа

Турнир

All Stars профессионал бокс оқшоми

Манзил

«Ҳумо Арена», Тошкент

Марказий жанг

Шоҳжаҳон Эргашев — Марк Урванов

Ғолиб

Шоҳжаҳон Эргашев

Ғалаба усули

Техник нокаут

Раунд

Биринчи раунд

Эргашевнинг янги рекорди

27 ғалаба, 2 мағлубият

Урвановнинг янги рекорди

26 ғалаба, 9 мағлубият, 2 дуранг

Жанг олдидан очиқ манбалар Эргашевнинг рекордини 26–2, Урвановникини эса 26–8–2 кўринишида қайд этган эди. Шу боис марказий баҳсдан кейинги натижалар мос равишда 27–2 ва 26–9–2 га ўзгарди.

Эргашев учун бу ғалаба нима англатади?

Шоҳжаҳон Эргашев 2023 йилда супер енгил вазн тоифасида IBF чемпиони Субриэль Матиасга қарши жаҳон камари учун жанг қилган. Ўша баҳсда пуэрто-риколик боксчи камарини ҳимоя қилган эди.

Эргашев учун Урванов устидан қозонилган тезкор ғалаба бир нечта жиҳатдан муҳим:

  • профессионал рингдаги 27-ғалаба қўлга киритилди;

  • кучли зарба бериш қобилияти яна бир бор намоён қилинди;

  • Тошкентдаги марказий жанг ишончли якунланди;

  • юқори даражадаги кейинги рақибларга қарши баҳс учун даъво кучайди.

Бу натижанинг ўзи Эргашевни дарҳол чемпионлик жангига олиб чиқмайди. Аммо фаолиятни юқори даражада давом эттириш учун унга айнан шундай — ишончли, тезкор ва савол қолдирмайдиган ғалабалар зарур эди.

Урванов ўзбекистонликлар қаршисида яна тўхтатилди

Марк Урванов учун Тошкентдаги навбатдаги жанг ҳам муваффақиятсиз якунланди. Россиялик боксчи 2025 йил ноябрида Шаҳрам Ғиёсовга қарши баҳсда ҳам муддатидан аввал мағлуб бўлган. Аввалроқ у Хуршидбек Расулжонов билан жангда ҳам ғалаба қозона олмаган эди.

Урванов Эргашев билан тўқнашув олдидан ишончли баёнотлар бериб, рақибини қаттиқ танқид қилганди. Аммо рингдаги жавобга бир раунднинг ўзи етарли бўлди.

Энди навбат каттароқ жангда

Шоҳжаҳон Эргашев ўз вазифасини ортиқча вақт сарфламасдан бажарди. Энди унинг кейинги рақиби ҳал қилувчи аҳамият касб этади: яна бир оралиқ жангми ёки жаҳон рейтингларида юқори ўринда турган боксчига қарши катта синовми?

«Ҳумо Арена»даги натижа бир нарсани кўрсатди — Эргашевнинг зарба кучи ҳамон асосий қурол бўлиб қолмоқда. Бироқ чемпионлик йўлига тўлиқ қайтиш учун бу кучни юқори даражали рақибга қарши ҳам намойиш этиш талаб қилинади.

Сизнингча, Шоҳжаҳон Эргашев кейинги жангини қайси машҳур боксчига қарши ўтказиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва тезкор ғалаба ҳақидаги хабарни Telegram’да бокс мухлислари билан улашинг.

Боксчи Марк Урванов Шоҳжаҳон Эргашевнинг манзилига мана шундай "тош отган" эди:

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди