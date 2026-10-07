«Не перестанет ли сын узнавать меня?» — «Реал Санжик» выступил с последним словом в суде

Судебная коллегия по уголовным делам Ташкентского городского суда в апелляционной инстанции рассматривает уголовное дело в отношении предпринимателя Санжара Каримова, известного как «Реал Санжик».

Выступая с последним словом на судебном заседании, Санжар Каримов выразил надежду, что выносимый приговор будет оцениваться не только на основе закона, но и по критериям совести.

Он рассказал, что был взят под стражу через четыре месяца после смерти отца, и попросил суд дать ему возможность вернуться в лоно семьи и снова быть со своим сыном. Каримов подчеркнул, что проводить жизнь в тюрьме для него очень тяжело.

Предприниматель отметил, что дома его ждут мать, супруга и ребенок. Главным своим опасением он назвал то, что со временем сын может перестать его узнавать.

«Я хочу еще раз услышать от сына слово „папа“. Пожалуйста, пусть этот день наступит сегодня», — сказал Санжар Каримов в своем последнем слове в суде.