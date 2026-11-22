В Узбекистане планируется поэтапный перевод средств наружной рекламы и упаковок продукции на обновленный алфавит. Проект постановления, предусматривающий данный порядок, вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту, предприниматели могут поэтапно изменять дизайн и печатные формы упаковок продукции в период с 22 апреля 2027 года по 22 апреля 2028 года.

Начиная с 22 апреля 2028 года использование обновленного алфавита станет обязательным для вновь заказываемых упаковок и этикеток продукции.

При этом установлено, что использование ранее изготовленных упаковочных материалов со старым написанием будет разрешено до 22 апреля 2029 года.