В Ташкенте обсуждают необычное объявление на контейнерной площадке в соцсетях

·47·Общество
В Ташкенте обсуждают необычное объявление на контейнерной площадке в соцсетях

В Юнусабадском районе Ташкента в социальных сетях бурно обсуждают объявление, запрещающее детям до 15 лет выносить бытовые отходы.

На распространенном фото запечатлено установленное у мусоросборной площадки объявление, в котором указано, что лицам, не достигшим 15-летнего возраста, выносить мусор запрещено.

Сообщается, что данная надпись была обнаружена на контейнерной площадке возле дома №51 в 4-м квартале Юнусабадского района.

Однако в объявлении не поясняется, что стало причиной введения такого ограничения или на основании каких правил оно установлено.

На данный момент дополнительной информации о причинах такого запрета и о том, кто его установил, не поступало.

Юнусабадский районсбор мусорадети до 15 летТашкент
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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